Pak už se všichni přesunuli ven do tzv. Rytířské bašty, kde byla připravena řada atrakcí pro děti a zmíněná autogramiáda.

S generálním sponzorem klubu Kauflandem nachystali Rytíři zábavu i autogramiádu. Tu v minulých letech obvykle absolvovali při Dnech města, ty však Kladno letos kvůli obavám z nákazy koronavirem raději neuspořádalo. A tak se Rytíři sešli u Kauflandu a to téměř kompletní včetně Jaromíra Jágra při velké podpisové akci. Dorazilo několik stovek fanoušků, z hráčů scházeli jen Tomáš Plekanec (rodinné povinnosti) a zraněný Antonín Melka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.