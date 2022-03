V současnosti využívají stadion, který je vlastnictví města, místní druholigoví hokejisté, jejich mládežnické celky, hokejistky, krasobruslaři, hobby týmy a veřejnost. „Pravidelně se tu koná například bruslení pro seniory, na které chodí hodně místních obyvatel,“ doplňuje vedoucí zimního stadionu Zdeněk Kálal.

Ledovou plochu, která je udržována už čtvrtou sezonu celoročně, ale využívají také další hokejové celky. „V roce 2019 tu hrála mužská reprezentace a v dubnu tu bude mít turnaj národní tým do dvaceti let,“ popisuje Kálal. V loňském roce zase způsobil velký poprask legendární Jaromír Jágr, který tu se svými Rytíři odehrál přípravný zápas proti Jihlavě.

Putování po zimácích: Sedlčanský stadion přestál i povodně

Není divu, že i takové týmy s oblibou přijíždějí do Příbrami. Zázemí tu mají skutečně kvalitní. „Celkem i s druhou plochou tu máme přes dvacet šaten. Ty navíc prošly asi před pěti lety rekonstrukcí,“ vzpomíná vedoucí zimáku.

Co se týče renovací, nezahálelo se na příbramském stadionu ani během pandemie koronaviru. V tomto období se do strojovny pořídil nový kondenzátor a nainstalován byl také výměník tepla, díky němuž je možné využívat přebytečné teplo. Ještě před vypuknutím pandemie se pak hala dočkala nové střechy. Tu stávající totiž odnesl vítr. „Do budoucna by bylo potřeba řešit odvlhčení pomocí vzduchotechniky a také by to chtělo novou fasádu,“ říká Kálal.

O správný stav ledové plochy se na stadionu pro 4 200 diváků stará přímé chlazení, které využívá šest a půl tuny čpavku. Pro zvýšení úspory se na zimáku znovu pracuje i s ledovou tříští z rolby, která je opětovně používána k úpravě plochy.

Putování po zimácích: Pod širé nebe do Dobříše jezdily i hvězdy extraligy

Příbramský zimní stadion ale nenabízí jen kluziště a zázemí kabin. V horní části je hotel a ve spodní pak také několik dalších pronajatých prostor. Nachází se tu pizzerie, restaurace, dva obchody s hokejovým vybavením a také unikátní Hockey Development Center.

Jedná se o největší tréninkové hokejové centrum v Česku. K dispozici tu je posilovna, střelecká zóna s pukometem pro trénink gólmanů, ale hlavně také dva skatemilly pro trénink bruslení. „Kolem trenažérů bruslení máme umístěné kamery, díky kterým můžeme hráčům udělat analýzu bruslení a ukázat jim, co dělají špatně a co dobře. Na skatemillech se dá taky trénovat periferní vidění a kondici,“ popisuje ve stručnosti trenér Lukáš Flieger.

Putování po zimácích: V Rakovníku by potřebovali rekonstrukci střechy i šaten

Speciální tréninkové centrum funguje na příbramském stadionu od roku 2019 a jeho služeb využívají hokejisté z celé republiky i z okolních zemí. Jako vhodná pomůcka slouží místní trenažéry s posilovnou i pro letní hokejové kempy a předsezonní přípravy.

Příbramský stadion zkrátka nabízí pro přípravu hokejistů vše, co si můžou hráči přát. Není proto divu, že na něj dojíždějí i reprezentační výběry a další týmy.