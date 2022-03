Zimní stadion pod širým nebem funguje v Dobříši už od poloviny osmdesátých let minulého století. V roce 2010 byla ale plocha zavřena a do provozu se vrátila až o pět let později. Odstávka kluziště s sebou přinesla taky zánik místního klubu, který zažil restart loni na podzim. Přestože v žádné soutěži zatím není přihlášen, už se opět stará o výchovu mladých hráčů.

„V pozici šéftrenéra mládeže tu působí místní rodák Michal Dragoun, kterému pomáhá také bývalý rozhodčí Štěpán Souček. Zájem dětí je veliký. Základna, kde se děti učí hlavně bruslit, momentálně čítá asi 150 dětí. Z nich poté půjde část na hokej,“ vysvětluje místostarosta města Tomáš Vokurka, který sám své dva syny na hokej přihlásil.

Mládežnické celky teď můžou využívat ledovou plochu od začátku listopadu do druhé poloviny března, kdy se dá ledová plocha pod širým nebem udržovat. „Co se týče chlazení, záleží na řadě faktorů, jako je sluneční svit nebo vítr. Za ideálních podmínek se to dá uchladit až do 15 stupňů,“ prozrazuje správce stadionu Pavel Bauer.

Putování po zimácích: Říčanská aréna má nového partnera a chystá změny

Chladící zařízení zimáku prošlo během roku 2019 zásadní rekonstrukcí. Předělaly se kanálky i trubky pod ledovou plochou, nové vybavení dostala strojovna a při této příležitosti se rovnou vyměnily i mantinely kolem kluziště. „Díky rekonstrukci se objem používaného čpavku snížil ze čtyř a půl na jednu a půl tuny,“ vysvětluje Bauer.

I díky tomu se v zimních měsících můžou prohánět po ledové ploše kromě hráčů HC Dobříš taky zájemci z řad veřejnosti nebo hobby hokejisté. V dopoledních hodinách pak využívají kluziště hlavně školy a školky. Při jejich snažení na ledě se na ně může přijít podívat odhadem až šest set diváků. Stadion ale nemá žádnou tribunu a tím pádem ani oficiální kapacitu.

V budově, která ze dvou stran kryje kluziště, mají hokejisté i další zájemci k dispozic čtyři šatny a bufet. Zbytek budovy pak zabírá strojovna, rolbovna, dílna, velín, elektrorozvodna a ubytovna. „Tu využívají především dělníci, kteří ve městě nebo v okolí pracují,“ říká Vokurka.

Putování po zimácích: V Černošicích přistavěli kabiny a na jaře opraví střechu

Právě zmíněné čtyři šatny by se v letošním roce měly dočkat rekonstrukce. Předělávat se budou sociální zařízení, okna i další potřebné věci. Město na to vyhradilo jeden milion korun. Do budoucna se pak uvažuje i o možném zastřešení stadionu. „Připravuje se projekt, aby se mohlo trénovat větší část roku. Zatím se ale ani zástupci klubu neumí dohodnout, jaká varianta by byla nejlepší,“ prozrazuje místostarosta.

Ve hře je podle něj varianta se zachováním stávající budovy i s jejím zbouráním a stavbou moderní arény. Další z možností je pak i vybudování nafukovací haly.

Zatím se tu ale dál bruslí pod širým nebem. První týden v březnu byl navíc věnován akci Týden bruslení, v rámci níž měly školy vstup na led zdarma. O to, aby s plochou vše bylo v pořádku se v Dobříši dosud staraly dvě staré rolby, už od příští sezony by ale měla jít do akce nová. „S dodavatelem jsme uzavřeli smlouvu na novou plynovou rolbu, která by ale měla být připravena až na příští sezonu,“ vysvětluje Vokurka.

Putování po zimácích: V Rakovníku by potřebovali rekonstrukci střechy i šaten

Přestože se na dobříšském stadionu momentálně žádná soutěž nehraje, dostal se místní zimák v loňském roce na přední stránky českých novin. Právě sem se sjížděla řada extraligových klubů, když se kvůli koronaviru nesmělo trénovat v uzavřených prostorách. „U nás ve městě žije dlouhá léta bývalý trenér Slavomír Lener. Přes něj se tato spolupráce tehdy domluvila. Jezdila sem Sparta, Mladá Boleslav, Kladno nebo Slavie,“ vyjmenovává z řady klubů Vokurka.

I pro místní se tehdy jednalo o zajímavé zpestření. „Kluby sem jezdily brzy ráno, i tak se sem ale místní chodili koukat,“ doplňuje místostarosta.

Co se týče financování provozu, od této sezony pomáhají v tomto ohledu i reklamy na mantinelech. „Je to letošní novinka, dříve tu reklamy nebyly. Prostor si platí hlavně místní podnikatelé a peníze pak jdou klubu na provoz stadionu,“ říká Vokurka.

Jak už bylo zmíněno, provoz otevřeného stadionu je značně limitován počasím. Plochu ale můžou místní využívat i během letních měsíců. Led nahradí dopravní značky a mezi mantinely vznikne dopravní hřiště. Uvidí se, jakého zastřešení se stadion v budoucnu dočká. Bruslení pod přímým sluncem má ale každopádně velké kouzlo. Dobříš v tomto ohledu nabízí ve středních Čechách jedinečný zážitek.

Putování po zimácích: Velkopopovický stadion má po rekonstrukci novou strojovnu