Kolín vyhrál venku naposledy v polovině prosince na Slavii. Na venkovní výhru čekal hodně dlouho. A dočkal se.

Jestli se mohou kolínští hokejisté na něco spolehnout, tak je to rozhodně střelecká produktivita kapitána Davida Šafránka. Kolínský bombarďák se trefil také na ledě Ústí a připsal si třináctou trefu letošní sezony.

Díky tomu se také hostující mužstvo dostalo v zápase do vedení. A byla to také jediná branka první třetiny. Kozlové využili druhou přesilovou hru. Šafránek nahrál Královi, ten mu puk vrátil a trochu dezorientovaná obrana Ústí už nedokázala reagovat. Hostující kapitán trefil poloodkrytou bránu s přehledem jeho vlastním.

Do utkání ale lépe vstoupili domácí borci, kteří byli mnohem častěji v útočném pásmu a mnohem častěji ostřelovali gólmana Lukeše. Ten ale odolával. V polovině první periody začali více hrozit také Kolínští, Hamalčík odolával až do zmíněné osmnácté minuty.

Druhá dvacetiminutovka už byla gólově bohatší. Po třech minutách domácí srovnali. Při signalizovaném vyloučení nabral rychlost Bláha a překvapil Lukeše razantní střelou na bližší tyč. Za necelé tři minuty byli opět na koni Kozlové. Šafránek opět ukázal svoji chytrost, objel branku a počíhal si na skvělou přihrávku od Krále. Kapitán Kolína byl sice ve velkém úhlu, ale jeho střelecké umění se ukázalo v plném světle. Podruhé tak zafungovala spolupráce Krále se Šafránkem.

Ani domácí ale nezůstali pozadu a jejich odpověď byla dost rychlá. Bláhův pokus ještě Lukeš zlikvidoval, puk ale pod kontrolou neměl a Furch jej dotlačil do sítě. Přestože v dalších minutách byli Ústečtí dvakrát hodně blízko vedoucí branky, další gól již ve druhé části nepadl, Lukeš musel ukázat své umění.

Stejně jako předešlé dvě třetiny měli lepší vstup do té poslední domácí. Velkou šanci mladíček Szturc ještě neproměnil, ale poprvé šli do vedení ústečtí hokejisté ve 45. minutě. Havránek se dostal za obránce, přebral parádní přihrávku a po kličce brankáři zasunul puk do brány.

Hokejistům Ústí narostla křídla a byli nebezpeční. Velkou příležitost měl Trávníček, jenže Lukeš se dokázal přesunout a další pohromu nedopustil.

Ovšem ani Kolín neřekl poslední slovo, přidal na obrátkách a také jemu se podařilo vyrovnat. Kozlové využili druhou přesilovou hru. Stehlíkova rána byla nechytatelná. A ještě veseleji mohlo být pro Kolínské o chvilku později, po hattricku sahal Šafránek. Hamalčík s vypětím všech sil střelu zneškodnil. A zápas dospěl do prodloužení. V něm ale branka nepadla. Největší šanci měl opět Šafránek, ale neuspěl.

Bod navíc si připsali kolínští hokejisté, kteří proměnili tři nájezdy, domácí neuspěli ani jednou. Za hosty se trefili Šafránek, Krejčík a Stehlík.

"V prvních minutách jsme měli tlak na soupeřovu branku, nicméně soupeř svou hru zlepšil a třetinu dohrál líp. Ve druhém dějství jsme začali tak špatně, jako jsme končili to první. Nedařilo se nám, soupeř byl v tlaku a vedl," hodnotil asistent domácího trenéra Jaroslav Roubík. "Třetí třetinu jsme to stáhli na tři formace. Hráli jsme dobře a po vstřeleném gólu jsme šli do vedení. Soupeř ale vyrovnal, prodloužení bylo takové taktické a nakonec jsme prohráli na nájezdy ve kterých byl soupeř o něco lepší," dodal.

„Bylo to vyrovnané utkání, ale vypracovali jsme si víc gólových šancí, které jsme řešili strašně špatně. Myslím si, že rozdělení bodů je spravedlivé," hodnotil kolínský Petr Martínek.

Ústí n. L. - Kolín 3:4 po nájezdech



Branky a nahrávky: 23. O. Bláha, 27. Furch (O. Bláha), 45. Š. Havránek (Severa, Trávníček) – 18. Šafránek (Z. Král), 26. Šafránek (Z. Král, Kukla), 54. J. Stehlík (Husa, Štohanzl). Rozhodčí: Petružálek, Pilný – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Střely na branku: 34:26. Třetiny: 0:1, 2:1, 1:1.



HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Vladimír Brož, Klikorka, J. Drtina, Š. Havránek, M. Voženílek, Jasečko, Mareš – Tůma, Matějček, D. Sklenář – Trávníček, Vrdlovec, Severa - O. Bláha, G. Szturc, Grim – Furch, Costa, Protasenja.



SC Kolín: Š. Lukeš – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Váchal, Muška – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Zumr, Petržilka – Síla, Štohanzl, Němec - R. Martínek, Semirád, J. Stehlík – Mašín.