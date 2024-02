Motivace do derby se najde vždy sama. Pro hokejisty Vlašimi ale přeci jen drobná zvláštní byla. Klub jim slíbil za postup do play off jako odměnu návštěvu wellness centra. Možná také budou i prémie. O její výši rozhodne, jak se bude Rytířům dařit ve vyřazovacích bojích. Holánek v rozhovoru pro Deník nastínil, jaké plány klubu jsou do budoucna.

Jak hodnotíte vítězné derby s odstupem času?

Pro mě to byl po dlouhé době zápas, který jsme rozhodli. Pro mě bylo fajn, že jsem jako brankář nebyl pod tlakem a mohl jsem si dovolit nějakou chybu. Zápas byl rozhodnutý, což jsem už dlouho nezažil.

Co jste si říkal jako předseda vlašimských Rytířů?

I z pozice vedení klubu byla radost sledovat, jak se utkání vyvíjí a jak se daří, protože jsme hráli důležitý zápas nejen z toho důvodu, že jsme postoupili do play off, ale letos jsme nehráli moc dobře, skoro jsme nevyhráli zápas. Diváci si už výhru zasloužili a derby jim snad trošku vrátily neúspěchy z průběhu sezony. Pro mě zadostiučinění. Potřebujeme takhle pokračovat dál.

Navíc jste ani nemusel motivovat hráče potenciálními prémiemi. Sami si šli za vítězstvím, že?

Pro všechny kluky z Vlašimi je největší motivace vyhrát před plným stadionem. Nic víc není potřeba. Všichni hráči chodí do práce, jsme amatéři. Málokdo má to štěstí, aby měl takovou diváckou podporu, což je pro ně nejvíc.

A za postup do play off si něco hráči vyslouží?

Dostali drobnou motivaci, že když se postoupí do play off, tak jsou všichni hráči pozvaní do wellnessu. Uděláme si výlet. Hráči vědí, že si mohou na sebe vydělat ve vyřazovacích bojích. Když přijdou diváci, tak máme příjem ze vstupného. Jako vedení klubu chceme z něho nějakou část vložit do hráčů. Pak se domluvíme, jestli přímo o finanční motivaci, či zvolíme raději nákup nějakého vybavení do šatny. Dostanou určitě férový podílí. Diváci chodí na ně, nikoliv na vedení klubu.

Pro vás bylo utkání z mnoha úhlu pohledu mnohem zajímavější. Opět jste se střetl s bratrem Lukášem na straně Benešova. Jak v rodině vnímáte sourozenecké derby?

Už jsme odehráli hodně derby proti sobě. Zpočátku byla pro nás zajímavější, teď už spíš obyčejnější. Trošku mě překvapil, že byl na druhé straně. Myslel jsem, že bratr do utkání nenastoupí. Abych pravdu řekl, tak v zápase nevnímám, že hraje proti mně. Na druhou stranu si všimnu, když se dostane do šance a jsem raději, když gól nedá a podaří se mu příležitost chytit.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Po výhře 12:4 budete mít teď příležitost si do něj rýpnout, ne?

Asi bych měl (směje se). Nemám ale tohle úplně v povaze. Spíš si výhru vychutnávám vnitřně. Pro mě to není zápas Holánek vs. Holánek, ale Vlašim proti Benešovu. Pamatuji si i zápasy, kdy jsme prohráli podobným rozdílem. Myslím si, že v derby mám spíš navrch, protože většinu, co jsem odchytal, jsme vyhráli. Byly tam ale i zápasy, kdy jsme prohráli, že jsme dostali gól. Jsem rád, za ten zápas, ale vím, že se to může hodně rychle otočit. Musíme teď dělat vše proto, aby vítězných derby bylo daleko víc a neopakovalo se, co se nám stalo dva roky nazpět.

Díky výhře nad Benešovem jste se navíc dostali do play off. Co pro Vlašim znamená postup?

Pro Vlašim je to něco neobvyklého. V posledních letech se nám postoupit nedařilo. Před sezonou jsme ale dost posílili, takže jsme měli základní cíl se do play off dostat. Na druhou stranu krajský přebor je rok od roku kvalitnější. I my jsme měli v sezoně spoustu špatných zápasů, takže to nakonec taková samozřejmost nebyla. Docela si vážíme, že jsme ve vyřazovacích bojích. Věřím, že tohle zase přivede diváky na stadion a doufám, že nebudeme mít hned konec. Můžeme klidně postoupit daleko.

Nastartovali jste, vzhledem k vlašimským posilám, novou éru, že byste se do play off měli dostávat pravidelněji?

Pokud budu ve vedení klubu, tak budu mít vždy ambici dostat se do play off. To je jednoznačné. I hráčům to bude jasný. Budeme se vždy snažit vytvořit takový tým, který bude mít na papíře kvalitu se do vyřazovacích bojů dostat. Pro nás je ale jasnou prioritou mládež. Hráčům A-týmu se snažíme vytvořit podmínky, aby neměli vlastní náklady a měli vlastní servis. Nehodláme se ale pouštět do finančních dostihů, abychom na úkor mládeže výrazně platili hráče v áčku a díky tomu uspěli. Jsou týmy, které do kádru investují. My ale jdeme jinou cestou. Chceme hráče, kteří hrají pro Vlašim, nikoliv pro peníze.

Jaké jsou výhledy Vlašimi do budoucna?

Určitě bychom do budoucna chtěli hrát v horní polovině tabulky. Nevadí mi, když budeme ve středu a budeme hrát s vlašimskými hráči. Vždy ale bude chtít hrám kolem šestého až osmého místa a někdy se do čtvrtfinále dostat přímo a ne přes předkolo, což je reálné. Vše za předpokladu, že ve Vlašimi budou hrát hráči z Vlašimi doplněné o lepší hráče odjinud. Jádro bude odtud. Pro další sezony je postupný cíl vyvarovat se utkáním, které jsme odehráli například na Hvězdě či v Kutné Hoře dostat sedm gólů v první třetině.