Černá série hokejistů Benešova na vlašimském ledě pokračuje. V 11. kole krajské hokejové ligy totiž zvládli derby lépe domácí hokejisté, kteří zaskočili Lvy a vyhráli před vlastními fanoušky 6:3, čímž se dotáhli v tabulce na svého soupeře na rozdíl jediného bodu.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Houštecký

Domácí šli do vedení v zápase v 9. minutě zásluhou Trpišovského, ale hosté dokázali dvěma góly ještě do první přestávky strhnout vedení na svou stranu. Úvod druhé třetiny patřil domácímu vyrovnání, ale hostům vrátil vedení Dušek. I tentokrát se ale podařilo ještě do přestávky změnit vedoucí celek. Za domácí se o to postarali Kratochvíl s Herwigem a do podruhé se šlo do kabin za stavu 4:3 pro Vlašim. A další otočku už domácí nedopustili. Ve 43. minutě to byl opět Herwig, kdo zvýšil náskok domácích a na konečných 6:3 zpečetil čtyři minuty před koncem Martin Slabý.