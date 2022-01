Úvod patři rytířům od hory Blaník. Štiku druhé ligy poslal do vedení Suchan, ale Vopat bleskově vyrovnal a do poločasu přidal po bleskových akcích další dvě přesné trefy. Jeden z nejlepších hráčů ČFL zase ukázal svoje kvality i to, že kdyby opravdu chtěl, hrál by vyšší soutěže. „Celkově jsme hráli první poločas hodně nadstandardně a dařily se nám brejky,“ pochválil svůj celkem trenér Velvar Pavel Janeček.

Ten po obrátce poslal na hřiště další hráče, ale výměna stráží více prospěla Vlašimi. Ta poměrně rychle dvěma hezkými góly vyrovnala, ale obrat skóre už jí hosté nedovolili. „Nikdo nechce prohrát, to je jasné. Nám se to povedlo a je to cenný výsledek. Hlavně mě těší výkon, byl skutečně velmi dobrý. Za výkon nám poděkoval i soupeř, toho si ceníme. Jsem celkově velmi spokojen,“ dodal trenér Pavel Janeček.

Vlašim – Velvary 3:3 (1:3). Branky hostů: 16., 36. a 45. Vopat.

Velvary: Šťovíček – Šimkovský, Drozda, Šustr, Valenta – Kott – Havránek, J. Pek, Schneider – Vopat - Kafka. Střídali: Šlégl, O. Pek, Pihrt, Moltáš, Smetana, Tuong.

Brzké vedení Kladnu nestačilo, výhru si z Rynholce odvezl Liberec

Abrham si béčko chystá pohromadě s áčkem. Kdo ho potěšil?