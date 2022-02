Jak jste viděl zápas?

Bylo to vyrovnané. Boleslav je ohromně rychlý tým. Mají nebezpečné protiútoky, rychle hrají s pukem nahoru. My jsme si to dobře pohlídali. Myslím, že jsme se jim víc než vyrovnali. Možná jsme měli víc nebezpečných šancí, ale ta remíza asi byla zasloužená. Pak už jsme to strhli na svou stranu.

Kde mohlo přijít rozhodnutí už během šedesáti minut?

Áda (Kubík) tam měl nebezpečné střely, měli jsme tam i zajímavá přečíslení. Určitě tam příležitosti na gól byly. Ale i Bolka tam měla pár nebezpečných šancí. Bowsie to ale skvěle pochytal. Jsme rádi za dva body.

Co z pohledu kapitána stojí za vzestupem Kladna od Nového roku?

Podařilo se nám udělat pár zápasů za sebou. Předtím jsme třeba jeden vyhráli nebo udělali bod, ale pak přišly tři prohry. Teď se body zaplaťpánbůh nabalují, kluci si víc věří. Hrajeme také víc bojovně, než jsme hráli. Tohle všechno dohromady nám dává šanci, že ještě bojujeme.

Nechybí vám Jaromír Jágr na přesilovce?

To je na něm. Když se bude cítit, tak tam určitě v příštích zápasech bude. Když ne, tak budeme hrát bez něj. Áda tam dává góly. Měl tam dobré šance. Tak nám to snad začne padat. Zvlášť teď, když přicházejí nejdůležitější momenty. To bude rozhodovat.

Jak je pro vás důležité, že brankář Bow neodjel na olympiádu do Pekingu?

Určitě škoda pro Bowsieho. Všichni bychom mu to přáli. Na druhou stranu pro nás je super, že zůstává s námi. Máme i Jara Januse. Je super, že se nám ho podařilo sehnat pro případ, že by se Bowsiemu něco stalo. Ten toho má na sebe hodně. Ale doufejme, že mu to vydrží a že ten rozdíl ještě stáhneme.

Jan Šejhl