Přestože nepatří k největším hvězdám týmu, je Ondřej Palát pro Tampu mimořádně cenným hráčem. Forma rodáka z Frýdku-Místku pravidelně graduje v play-off, v tom letošním si Palát připsal 21 bodů a byl jedním z hlavních důvodu, proč Tampa došla až do šestého zápasu ve finále s Coloradem. „Nebylo to pak jednoduché. Samozřejmě to bolí pořád, nebudu lhát. Byla to náročná sezona, náročné dva měsíce play off, pak jste dvě výhry od Stanley Cupu, tedy už celkem blízko. Takže to není snadné,“ řekl Palát.

Rokování o smlouvě

Teď ale řeší český útočník novou situaci – končí mu totiž pětiletý kontrakt na 26,5 milionu dolarů. „Určitě to máte v hlavě, když jste po sezoně volný hráč. Blesklo mi to hlavou, že je to možná poslední moment, co mám dres Tampy na sobě. Každý ví, jak to mají Lightning s platovým stropem. Ale uvidíme, co se stane,“ přiznává Palát.

Do podobné situace se dostal i obránce Jan Rutta, oba hráči tak budou čekat na výsledky jednání s klubovým vedením. „Už jsem se spojil s agenty těchto hráčů a během posledních hodin jsem s nimi vedl předběžné rozhovory. Vím, že by tu rádi zůstali, a my bychom je chtěli udržet,“ řekl Generální manažer Julien BriseBois.

Setrvání je priorita

Případnou alternativou by v případě neúspěchu během rokování o nové smlouvě mohl být trh s volnými hráči. „Zůstat v Tampě je moje priorita, ale jak už jsem říkal – každý ví, jaká ta situace v Tampě je. A je to prostě byznys. Je mi 31 let, tady ta smlouva může být v NHL také má poslední. Pokud bychom ale nenašli společnou řeč a nedomluvíme se, bude to samozřejmě varianta,“ připouští dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Jedenáct gólů a deset asistencí, Ondřej Palát zažil životní play-off a byl jedním ze tří aspirantů na zisk trofeje pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. „Asi to bylo moje nejlepší play-off v kariéře. Vím, že tam byly nějaké zmínky, že bych mohl být mezi třemi hlavními adepty na Conn Smythe Trophy. Kdybychom vyhráli Stanley Cup a já to ocenění pak třeba náhodou dostal, byl bych samozřejmě rád, ale v zápasech samotných na to nemyslíte. Chcete dávat góly a vyhrát pohár,“ nezastírá.

Bude to ovšem stačit na nový kontrakt?