Nicméně zprávy hovořící o listopadové rvačce mezi triem Račuk – Strnad – Hajný vylučuje mluvčí klubu Lukáš Jůdl jednoznačně. „Co se týče Kuby Strnada, odešel do Sparty za Láďu Zikmunda, takový byl požadavek od Sparty, takže musím popřít nějaké jiné důvody Strnyho odchodu. Kuba Hajný je v Porubě na hostování, jelikož tam dostává více prostoru ve hře, jiný důvod není,“ uvedl Jůdl v klubovém prohlášení a dodal, že v těžké době by klub potřeboval pomoci, ale místo toho se do něj někdo strefuje. „Pokaždé, když se týmu nedaří, začíná se rojit mezi fanoušky spousta informací a dezinformací, to tak bývá. Já bych ale chtěl fanoušky poprosit o trpělivost, všichni hokej na Kladně chceme udržet v extralize,“ ujišťuje.

Podle informací Deníku však kolem Silvestra skutečně došlo k fyzickému střetu dvou spoluhráčů, a to Marka Račuka a Jakea Dotchina. Došlo také na pěsti a podle některých zpráv to oba odnesli zlomeninami nosu.

Machala promluvil o Jankově drsném faulu: Absolutně nechápu jeho reakci

Ovšem pokud si prohlédnete obličej Dotchina, který trénoval, po zranění tam není ani památky.

Jůdl popírá dokonce i to, že by se oba kohouti poprali. „Račuk a Dotchin nezasáhli do posledního utkání ze zdravotních důvodů, které ale nesouvisí s tím, co se objevilo na sociálních sítích, to popíráme. Charakter zranění z pochopitelných důvodů nikdy nezveřejňujeme, proto ani v těchto případech nemohu být konkrétnější,“ odpověděl mluvčí.

Ať je to tak nebo tak, je jasné, že tým za jeden provaz úplně netáhne, to je vidět při zápasech na ledě. Má ale spoustu trenérů, má další velké autority v Jaromíru Jágrovi a Tomáši Plekancovi (také on se kdysi v Montrealu neváhal při krizi poprat na tréninku s P.K. Subbanem) a jestli se nedá kabina plná profesionálů dohromady, nemůže Kladno čekat nic jiného než další sestup.

Když nedáme góly ani doma, je to těžké, smutnil Kubík