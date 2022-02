„Doufám, že tenhle zápas to celé otočil a nakopl nás tím správným směrem, kterým bychom chtěli dojít co nejdál,“ řekl trenér domácích Pavel Dvořák, který si pochvaloval výkon gólmana Jana Štěpánka, jenž za svá záda pustil jediný puk z hole Davida Kucharčíka. Útočník Vlašimi však dorážel kotouč v závěru 37. minuty do prázdné brány za již bezmocného domácího brankáře.

Jinak ale Benešov předčil Vlašim ve všem. „Jsou mladší, lepší, rychlejší, lépe zakončují,“ přiznal po zápase obránce Vlašimi Tomáš Horálek na adresu soupeřů. Domácí dominovali jasně v předbraknkovém prostoru a hostům dělali velké potíže jednak krosové přihrávku Lvů, ale hlavně doplatili na vlastní nedisciplinovanost. Benešovští využili hned čtyři přesilovky, zatímco Rytíři skórovali v početní výhodě pouze jednou.

„Je to derby! Jsou v něm emoce, víc vyhecované a zcela odlišné tempo než v jiných zápasech. Před takovou kulisou se hraje lépe, než kdyby nikdo nepřišel,“ prohlásil domácí kouč, který si stejně jako ostatní aktéři zápasu pochvaloval atmosféru při zápase. Na svoje svěřence měl jen slova chvály. „Máme nastavený systém, který všichni dodržují,“ liboval si trenér Benešova. „Škoda, že tomu není tak i v jiných zápasech než pouze proti Vlašimi,“ rýpl si vzápětí.

Nyní na něj i jeho tým čeká play-off, které Lvi začnou v předkole. Až nedělní zápasy ale určí, proti komu se postaví. Vše nasvědčuje, že buď Králův Dvůr, nebo Čáslav. „Doufám, že Králův Dvůr, protože chce hrát hokej. Čáslav nikoliv a je bojovná, urputná a záludná,“ upřesnil Dvořák. Vlašim je ještě v očekávání. Musí čekat, jak si povedou rezerva Mladé Boleslavi a Žabonosy, které ji mohou v tabulce ještě přeskočit a tím pádem ukončit sezonu.

Benešov – Vlašim 9:1 (2:0, 3:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 2. Kočí (Kaňka, Holánek), 5. Netolický (Kořánek), 26. Kočí (Kaňka, Procházka), 30. Kočí (Polesný), 40. Zderadička (Kaňka), 48. Polesný (Kaňka), 51. Kaňka (Polesný), 55. Polesný (Kaňka, Procházka), 59. Zderadička (Kižlin) – 37. Kucharčík (Říha). Vyloučení: 11:11. Využití: 4:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Karel – Doskočil, Pokorný. Diváci: 891.

HC Lev Benešov: J. Štěpánek – M. Kotýnek, T. Rittig, J. Srdínko, R. Procházka, A. Kořánek, J. Zderadička, F. Zderadička – L. Netolický, D. Kižlin, L. Holánek, D. Mrva, J. Polesný, M. Kaňka, T. Kočí, D. Starec.

HC Rytíři Vlašim: M. Holánek (J. Ragnarsson) – J. Pessr, V. Pessr, M. Matějka, L. Jerman, V. Čtvrtečka, M. Říha, T. Horálek – J. Ondriga, D. Florián, Z. Burda, T. Vondráček, M. Bílek, A. Herwig, J. Kratochvíl, D. Kucharčík, M. Svoboda, M. Holeš, M. Kočí.