Jak se vám trénuje v roušce?

Je to nic moc. Problém je v tom, že nemůžu dýchat tak, jak bych potřeboval. S rouškou se dá trénovat hokej zhruba tak na půl plynu. Pokud bych do toho měl jít na sto procent, tak se to dá vydržet zhruba pět minut. Děti by to mohly vydržet o něco déle, ale není to ono.

Znamená to, že jste museli upravit trénink?

V podstatě ano. Trénují se spíše takové technické věci. Rychlostní cvičení se příliš dělat nedají.

Kromě toho, že aktivně hrajete za benešovský A-tým, jste v klubu i šéftrenérem mládeže. Co říkáte na současnou situaci z tohoto pohledu?

Dobré je, že se děti mohly už vrátit na led, ale s pořádným trénováním to nemá nic společného.

Máte vůbec radost z návratu dětí na led?

Vzhledem k rouškám z toho nadšený nejsem. Bavil jsem se i s ostatními trenéry a nikdo z nich mi neřekl, že mu to vyhovuje. Pokud bychom jako hokejisté ještě týden nebo dva nemohli trénovat, a pak už by to šlo bez roušek, nic by se asi nestalo. Možná by to bylo i přínosnější. Na druhou stranu mám radost, že si děti na ledě mohou zablbnout, baví je to.

Dokážete si představit, že byste s rouškou hrál zápas?

No, to si představit nedokážu, to prostě nejde. Zápas se musí hrát naplno a s rouškou nemůže člověk pořádně dýchat. Bez správného dýchání se nedá pořádně hrát.

Navíc rouška velmi rychle zvlhne, že?

Přesně tak. Zhruba po pěti minutách je vlhká, což platí i u dětí, a pak už neplní svůj účel.

Máte nějaké informace o rozběhnutí soutěže?

Pokud se nic nezmění, tak by se soutěže měly rozeběhnout hned na začátku ledna. Brzy by měla mít vláda další jednání, tak uvidíme, jaká budou aktuální opatření.

Pokud by se hrálo s rouškou, byla by větším problémem pro hráče v poli, nebo pro brankáře?

Brankářem jsem nikdy nebyl, tak těžko říct (smích). Asi pro hráče by to bylo horší. Na druhou stranu, pokud je tým pod tlakem a na brankáře jdou za minutu čtyři střely, tak se také hodně zadýchá.

Mohlo by to podle vás vést i k tomu, že by někteří hráči skončili s hokejem?

Tomu příliš nevěřím. Osobně jsem názoru, že pokud by se mělo hrát s rouškami, tak se ani nezačne.

Je tedy podle vás reálnější, že hráči budou stejně jako ve vyšších soutěžích pravidelně testováni?

Je to jedna z variant, ale teď se ještě bude muset vymyslet, kdo bude testy platit. Buď pro hráče (jejich rodiče) nebo pro klub to jsou další náklady. Levnější testy stojí, tuším, 150 korun. Hrajeme každý týden, což vychází na zhruba 600 korun měsíčně pro jednoho hráče.