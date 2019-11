Jak důležité utkání to pro vás bylo?

Hodně důležité. Víme, jaká je situace v tabulce. Upřímně, začátek se nám moc nepovedl. Dělali jsme hrubé chyby v obraně, ztráceli puky a Pardubice z toho měly velké šance. Pardubice to také využily. Zaplať Pán Bůh jsme to dokázali otočit.

Bylo to psychicky náročné?

Hodně. Po první třetině nebyla atmosféra v kabině moc dobrá. Naštěstí nás to nepoložilo úplně a zvedli jsme se. V kabině jsme si řekli, že máme dobrý pohyb, nesmíme ztrácet hlavu a věřit tomu. Nic jiného. Také jsme věděli, že i Pardubice měly bordel vzadu, že nejsou moc defenzivní tým, takže jsme věděli, že chyby budou dělat, ale že my se nesmíme nechat zavařit v našem obranném pásmu. Prostě jsme chtěli hrát víc u nich než u nás.

Jaké byly na střídačce pocity za stavu 0:2?

Upřímně, nic moc. Sebevědomí nám chybělo. Zaplať Pán Bůh, že se nám to povedlo urvat, padlo nám to tam i v přesilovce, ve kterých se nám moc nedařilo.

Pardubice měli povedený vstup do zápasu…

Byly všude, měly výborné napadání. Jejich pohyb nám dělal velký problém, že jsme se nemohli dostat z našeho pásma. Byli jsme z toho upřímně zaskočení.

Poté se pohyb obou mužstev přinejmenším vyrovnal. Čím to bylo?

Pomohl nám kontaktní gól Víti Bílka. Po něm jsme se zvedli a herní obraz se obrátil v náš prospěch.

Před vyrovnávacím gólem asi důležitá povedená přihrávka od Martina Réwaye, že?

Určitě. Dal mi krásnou přihrávku a já to kupodivu i dobře trefil. Jeho přihrávky nám opravdu pomohly. Réwy tohle umí a krásně nás tam našel – jak Víťu (Bílka), tak i mě.

Byl to váš šestý gól letos, ale první před domácím publikem…

No hurá, konečně (směje se). Už toho tlaku bylo hodně. Všichni mi to předhazovali, že mi to padá jen venku, tak je fajn, že to spadlo i doma.

Letos se vám povedlo otočit už nejeden zápas, kdy jste prohrávali i s dle tabulky silnějšími soupeři. Pomohly vám tyto zkušenosti?

Určitě jsme chtěli hrát ten náš útočný nátlakový hokej. To se nám ale moc nedařilo a Pardubice nás zavíraly u nás v pásmu. Ale pořád jsme tomu věřili a věřit jsme ani nepřestávali. A sklidili jsme ovoce (usmívá se).

Máte teď polštář deseti bodů na poslední Pardubice. Může to něco naznačovat?

To neznamená vůbec nic, nejsme ani v půlce soutěže. Klid může být, ale v žádném případě uspokojení. Sezona bude ještě dlouhá.

Ale přeci jen nějaké znamení to může být, ne?

Doufejme, ale nemám rád takové posuzování ani ne v půlce soutěže. Pořád platí, že to musíme urvat skromnou a poctivou prací.

Čeká vás hned v úterý Plzeň, která bude favoritem. Může vám to pomoci, že na vás nebude takové očekávání?

My nemáme co ztratit, takže můžeme do utkání vstoupit s čistým štítem a čistou hlavou. Takže můžeme jen překvapit a doufám, že se nám to povede a že nějaké body odvezeme. Každý bude dobrý.

Jan Šejhl