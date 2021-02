„V návaznosti na usnesení vlády, s ohledem na aktuální protiepidemickou situaci, která již neumožňuje ani v případě okamžitého uvolnění opatření odehrát alespoň 50 % utkání dle Rozpisu mistrovských soutěží vydaného před zahájením sezony 2020/2021 a vzhledem k faktu, že situace na zimních stadionech je z důvodu výše uvedeného velmi složitá, ukončujeme všechny soutěže řízené Středočeským KVV,“ sdělil Jakub Král, předseda sportovně-technické komise krajského hokejového svazu.

Konkrétně byly počínaje únorem ukončeny tyto soutěže: krajská liga mužů, krajská soutěž mužů, soutěž 5. tříd, soutěž 4. tříd, soutěž 3. tříd a soutěž 2. tříd. Ukončení soutěží mimo jiné znamená to, že žádný z klubů nemá možnost postoupit do vyšší ligy. „Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné splnit podmínky pro nárok na účast vítězného družstva Krajské ligy mužů v kvalifikaci o II. ligu ČR v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje z.s. ze dne 22. ledna 2021, nevzniká tento nárok žádnému z družstev,“ stojí v prohlášení krajského svazu.

Cílem svazu je, aby se hráči k hokeji vrátili co nejdříve. „Jakmile bude vládními opatřeními umožněna organizovaná soutěž, aktuálně v protiepidemickém systému 3. stupeň, Středočeský Krajský výkonný výbor nabídne všem družstvům a všem věkovým kategoriím, kterým okolnosti umožní účast, možnost přihlásit se do náhradního soutěžního programu uzpůsobeného dané situaci,“ poznamenal Jakub Král.

„Nám jde hlavně o děti. Ti dospělí si nějak poradí, ale problém je u dětí. Některé děti si totiž odvyknou a třeba už do kolektivu nebudou chtít jít. Dlouhou dobu jsou doma zavření a mohou zjistit, že to je docela příjemné. Mnoho dětí chodilo na hokej kvůli tomu, že je tam chtěli rodiče. S některými určitě bude problém, nějaké procento dětí hrát hokej přestane," poznamenal Vít Kucharčík, předseda klubu HC Rytíři Vlašim a pokračoval. „My jsme úplně zavření, nemůžeme trénovat ani venku. S nikým nekomunikuji a nemám žádné detailní informace. Maximálně po internetu, že dáváme nějaké úkoly, ale to klasický trénink nenahradí. Malé děti sami doma trénovat nechtějí.