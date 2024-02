V jejich podání bylo od začátku všechno špatně. Hokejisté Benešova šli do derby s tím, že chtějí na poslední chvíli zachránit zpackanou sezonu, místo toho dostali ve Vlašimi výprask, ze kterého se budou dlouho vzpamatovávat. Porážka 4:12 na ledě regionálního rivala bude všechny spřízněné duše Lva dlouho bolet. Kapitán David Starec označil duel za absolutně nedůstojně odehrané.

Trestné střílení v podání vlašimského kapitána Dominika Floriána | Video: Deník/Ondřej Jícha

„Zmar, bída, ostuda,“ vůdce benešovských Lvů hledal těžko slova pro klubový web, jak by zhodnotil sobotní utkání na ledě Rytířů. Potenciální duel o zažehnutí jiskry naděje se pro Benešov hodně rychle změnil v děsivou noční můru. Hosté prohrávali v polovině utkání vysoko 0:6 a byli zralí na ručník. Následně se sice zmátořili, ale jen na chvíli. Vlašim jim vzápětí ukázala, kdo na ledě vládne a utkání dovedla ke konečnému výsledku 12:4.

„Bohužel náš výkon podtrhl obrázek celé sezony. Do derby jsme šli s tím, že výhra by nám mohla dát ještě naděj na předkolo play off, bohužel to nebylo absolutně vidět,“ smutnil Starec. Sám nastínil, že Lvi chtěli duel s Rytíři vyhrát pro fanoušky a částečně si napravit reputaci, místo toho si ale ještě víc pošramotili a bude dlouho trvat, než si napraví zpět. O víkendu totiž tvrdě narazili.

V případě derby se v jakémkoliv sportu nejedná příliš o krásu. Víkendový duel byl výjimkou potvrzující pravidlo. Vlašim byla ve všech ohledech lepší, navíc výhru okořenila parádními akcemi i góly „Neporazil nás tým hokejistů, ale bojovníků a srdcařů. To nám prostě chybělo. A nejen v derby. Byli jsme všude druzí, nevyhráli jsme jediný osobní souboj. Když pak prohráváte v takovém zápase o tři branky a jste v útlumu už několik utkání, máte pramalou šanci něco s tím udělat,“ zhodnotil benešovský kapitán.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

I přes výprask v derby mohou Benešovští ještě na poslední chvíli sezonu zachránit. Doma ale musí bezpodmínečně porazit Velké Popovice, které budou hrát ještě o přímý postup do čtvrtfinále, a zároveň doufat v příznivé výsledky z ostatních stadionů.

„Paradoxně máme ještě šanci na předkolo. Mizivou, ale máme. Chtěl bych se všem fanouškům omluvit za absolutně nedůstojně odehrané derby. Je to sport a i tam se někdy dostanete na dno. Rádi bychom se z něho odrazili v utkání s Popovicemi. A dostali se do předkola nebo alespoň důstojně zakončili zpackanou sezonu,“ uzavřel Starec.

