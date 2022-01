Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony?

Pokud bych to měl ohodnotit jako ve škole, tak bych dal známku jedna minus. Škoda, že nám nevyšly dva poslední zápasy. Nevyhráli jsme prodloužení a doma jsme prohráli s Černošicemi. Pokud bychom tato utkání vyhráli, bylo by hodnocení ještě lepší. Pravděpodobně se projevilo to, že máme úzký kádr, někteří kluci byli v karanténě, jiní byli nemocní nebo zranění.

V tabulce jste na třetím místě, v tomto ohledu jste spokojení?

Asi ano, máme o jeden zápas odehráno méně. Pokud porazíme Žabonosy, tak budeme druzí v tabulce. Myslím si, že to je maximum, kde teď můžeme být. Hlavní tým Kolína hraje Chance ligu, do B týmu chodí právě i kluci z áčka. Dá se říct, že jsou úplně někde jinde.

Na druhé Poděbrady ztrácíte tři body. Mrzí prohra v prodloužení ve vzájemném zápase?

Byl to první zápas. Začali jsme špatně, pak jsme to dotahovali. Nakonec jsme prohráli v prodloužení, ale u nich jsme zase v prodloužení prohráli. Na vzájemné zápasy jsme na tom stejně. Myslím, že mezi námi se bude rozhodovat až do konce. Ale pravděpodobně jen o tom, kdo začne play-off sérii doma. Skončíme na druhém a třetím místě.

Když se vrátíte za odehranými zápasy, který byl nejpovedenější?

Domácí utkání s Kolínem, které jsme vyhráli velkým rozdílem. Do té doby byl Kolín neporaženým týmem.

Vy osobně jste získal 20 bodů. Jste spokojený s produktivitou?

Řekl bych, že střídavě oblačno. Mohlo by to být lepší. Tím, jak nehrajeme kompletní a často se mění formace, tak je to také asi maximum. Je to zásluha celé pětky, i obránci dávají góly a získávají body.

Na třináct gólů jste přihrál, vyhovuje vám role nahrávajícího hráče?

Asi ano. Trenéři mi i vyčítají, že pořád se snažím někoho najít přihrávkou místo toho, abych střílel. Mám to v sobě a v mých letech se to už asi jen těžko změní (smích).

Zmínil jste úzký kádr, chystáte nějaké příchody?

To ne, očekáváme, že se nám vrátí ti hráči, kteří byli zranění nebo byli mimo hru kvůli covidu.

Nikla střídá na lavičce Benešova Boev. Co bude s Ličkou?