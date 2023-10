Jak se hraje na ledě za tým, ve kterém vyrůstal? Je to určitě příjemné. Rozhodoval jsem se, jestli s hokejem skončím úplně. Pak jsme se bavili s tátou a ten mi řekl, že bych měl jít to zkusit sem do Vlašimi, když už jsem tady vyrůstal jít si sem zase zahrát, aby mě hokej začal zase bavit, protože jsem měl velké problémy a nebavil mě. Teď už zase jo, když člověk nehraje na profesionální úrovni. Je to o tom, že ho mám rád a dostávám se do fáze, kdy se tím zase bavit.

Ve 24 letech se nestává moc často, že by člověk ztratil motivaci. Z jakého důvodu se tak stalo u vás?

Nevyužil jsem svůj potenciál. Trošku jsem zpychl v letech, kdy jsem měl nejvíc zabrat. Pak mě hokej přestával bavit a dostalo se to do takové fáze, že už jsem ráno vstával s tím, že se mi nechce ani na trénink. Tak jsem si řekl, že se konečně přestanu trápit, mám vlastní rozum a skončím s profesionálním hokejem, ač mám za sebou téměř nic. Pár let v extralize a několik zápasů v první lize.

Přitom jste měl ale slibně našlápnuto. Dostal jste se do mládežnické reprezentace, v Kladně hrál extraligu a teď jste až v krajském přeboru. Celkem velký sešup …

Je. Sice jsem ještě nějaké nabídky měl, například z Francie či první ligy v Česku. Nechtělo se mi ale hrát už na profesionální úrovni. Vstával jsem znechucený a nevím, kde se to zlomilo. Nejedná se rozhodnutí ze dne na den, ale minimálně dva roky. Někde se tak stalo a pak mě to přestalo bavit. Nebudu říkat kde a kdo, ale někteří lidi mi hokej znechutili tak, že jsem hokej nemohl ani vidět. Kvůli tomu jsem pomalu ani nespal, i když je to z větší části i moje chyba. Abych řekl pravdu, tak jsem teď šťastnější člověk.

Byl hlavní impuls táta, že se člověk rozhodl pokračovat alespoň ve Vlašimi?

Určitě. On se asi nesmíří nikdy s tím, že jsem skončil s hokejem. Po několika hádkách doma, kdy jsem říkal, že pověsím brusle na hřebík, tak i já jsem si vyndal hlavu ze zadku a říkal jsem si, že alespoň za Vlašim bych měl jít hrát. Hokeji jsem dal celý život a byla by škoda se nezapojit do kádru a klukům pomoct. Všechny znám, máme dobrý tým i partu.

Jaká je pro vás změna, když se tady tolik nedbá a výsledek?

Není na mě tlak. Tady se můžu kdykoliv můžu sebrat a ze dne na den odejít. Hokej tady dělám pro zábavu či si udělat žízeň. Je to něco jiného, sice krajská liga. Hokej ale mě baví stejně, jako tenkrát, a konečně jsem se našel.

Kladenské Rytíře jste vyměnil za vlašimské. Nad kabinou máte heslo “Jednou rytíř, navždy rytíř“. Platí to tak?

Asi to tak je. Rytířem jsem téměř od malička kromě pár let v Boleslavi. Asi tak má být, že rytířem také skončím.