Hokejisté v krajské lize za sebou mají odehrané víkendové šesté kolo.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Houštecký

Pro ty benešovské však nešlo o dobrý víkend. Na domácím ledě totiž podlehli soupeřům z Kutné Hory 1:3. Sršni šli do vedení v 11. minutě, když se prosadil Lukáš Beran. Domácí ale dokázali záhy najít odpověď, když na 1:1 vyrovnal o šest minut později v přesilovce. David Starec. Po hříchu to ale byla jediná benešovská radost sobotního odpoledne. Hned zkraje druhé třetiny se totiž hosté dokázali prosadit ve vlastním oslabení a bylo to 1:2. Jako přes kopírák se pak situace opakovala v periodě třetí. V ní po 29 sekundách opět skórovali kutnohorští hokejisté v oslabení a zvýšili svůj náskok na dvoubrankový. Skóre zápasu v podobě 1:3 pak vydrželo až do samotného konce zápasu.