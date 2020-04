Hokejisté Benešova mají nového, či spíše staronového, trenéra. Na lavičku Lvů se totiž po dvou sezonách vrací Pavel Dvořák, který vystřídal Františka Sládka. „Jsem benešovským rodákem a patriotem, proto jsem chtěl týmu pomoci, když je potřeba. Proto jsem nabídku, abych se k týmu vrátil, přijal,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web.

Hokejový trenér Pavel Dvořák. | Foto: HC Benešov

V uplynulé sezoně Benešov skončil už v předkole play-off krajské ligy. Cílem nového trenéra je tak vrátit mužstvo zpět na pozice, které okupoval v minulosti. „Rád bych minimálně zopakoval úspěch z mé poslední sezony a opět postoupil do finále krajské ligy. Věřím však, že pokud dodržíme vše, co budeme od týmu vyžadovat, rád bych tuto soutěž vyhrál, protože jsou zde hráči, kteří by si úspěch zasloužili za to, co pro benešovský hokej udělali a dělají. Udělám pro to maximum,“ říká jasně.