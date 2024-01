Hokejisté Benešova ztratili i druhý zápas na ledě soupeře v roce 2024. Tentokrát zajížděli do Poděbrad, se kterým svedli vyrovnanou partii. Dvakrát v utkání i vedli, avšak soupeř dokázal najít vždy rychlou odpověď a v posledních osmi minutách otočil skóre na svou stranu. Nakonec vyhrál 5:3. Pět kol před koncem ho čeká tuhá bitva o play-off.

Hokejisté Benešova. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Dvakrát v utkání vedli, avšak v obou případech dokázal na jejich trefu soupeř zareagovat. Poděbrady se vždy dokázaly rychle dostat zpět do zápas a dlouho vyrovnaný zápas rozhodly v závěru na svou stranu, když se v rozmezí dvou a půl minuty dvakrát prosadily a zvítězily 5:3.

„Zápas byl od začátku celý vyrovnaný. Rozhodlo lepší proměňování šancí. Kdy ze šesti brejků dáme jenom jeden, tak nemůžeme vyhrát. Poděbrady je využily, my nikoliv. Jinak hráči předvedli výkon, který kdyby předváděli celou sezonu, tak jsme někde jinde než teď. Blbý, že když se dostaneme do vedení, tak ho neudržíme trochu déle a vzápětí hned inkasujeme. Domácí hned dvakrát vyrovnali, pak jim jeden jejich hráč ujel a rozhodl,“ smutnil asistent trenéra Michal Kaňka.

Právě proměňování brejkových situací či samostatných úniků se ukázala v Poděbradech jako klíčové. Zatímco hosté své šance zahazovali, tak Rindoš v 53. minutě rozhodl o výhře domácího celku.

Benešov tak pět kol před koncem základní části zůstává na předposlední páté příčce a bude muset až do poslední chvíle bojovat o místo v play-off. Dost možná se pravděpodobně rozhodne až v posledním utkání v pikantním derby s Vlašimí. „Budeme bojovat do posledního kola a uvidíme, co z toho vyplyne. Do play-off se budeme snažit dostat,“ řekl Kaňka.

Poděbrady – Benešov 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 27. Bartoň (Kejdana, Rindoš), 37. Kejdana (Ševc, Rindoš), 48. Čapek (Verbík), 53. Rindoš (Verbík), 55. Hlinka (Karoch) – 25. Holánek (F. Zderadička, Borek), 38. J. Zderadička (Souš), 47. Kohout. Vyloučení: 5:4. Bez využití: Rozhodčí: Čáp – Doskočil, Pokorný.