Pouhý den zbývá do hokejového Mistrovství světa v Lotyšsku. České národní mužstvo do šampionátu vstoupí s výbornou bilancí v zádech – během devíti přípravných zápasů ani jednou neprohrálo, navíc se prezentovalo více než solidní hrou. „Tým má svoji sílu, kvalita v něm rozhodně nechybí. Nedávno se navíc dočkal posil z NHL, přijeli střelci. Doufejme, že budeme mít větší efektivitu,“ přeje si někdejší úspěšný hráč i kouč.

Neliba jedním dechem dodává, že ani hráči ze zámoří nemusí mužstvu zajistit úspěch. „Finsko předloni na Slovensko poslalo jen dva hráče z NHL a dokázalo vyhrát. V základní skupině to sice nebylo úplně nejlepší, klukům však vštípili morálku a jejich výkonnost šla raketově nahoru. Nakonec uspěli i v samotném finále,“ připomíná bratislavské vítězství nad Kanadou.

Klíčem k úspěšnému šampionátu z pohledu českého fanouška tak vidí jednoznačné faktory. „Věřím, že realizační tým zvolil správné hráče a má vytipovanou chemii, která tam musí být. Důležité také bude, aby měl bojovného ducha a nadšení. Dnes se vyklekává, hráči chodí hodně do střel, mají obrovskou obětavost. Záleží, kolik takových kluků budeme mít. Není to jen o gólech, ale také kolik soubojů zblokujeme,“ uvědomuje si bývalý úspěšný obránce, který startoval i na olympiádě a ze světového šampionátu má jeden bronz (1981).

Český tým by se na blížícím se šampionátu také mohl spolehnout na brankářské obsazení. V závěrečné nominaci nechybí vítěz KHL Šimon Hrubec (Omsk), z bohaté soutěže se do Lotyšska podívá také Roman Will (Čeljabinsk). Domácí ligu zastupuje liberecký Petr Kváča. „Brankáři musí zachytat. Vždy, když byl výrazný úspěch, tak nás nějaký gólman podržel. Výborně se jeví Hrubec, který asi zaslouženě bude jedničkou. Své kvality ukazuje také Will,“ věří nominovaným brankářům.

Celé mužstvo je od začátku nového reprezentačního cyklu pod vedením hlavního trenéra Filipa Pešána, který si za asistenty vybral Jaroslava Špačka a Martina Straku. Některými svými předchozími vyjádřeními českou hokejovou veřejnost ještě donedávna dělil na dva tábory.

„Vystupuje dost sebevědomě. Na druhou stranu je to mladý ambiciozní kouč. Vedle sebe si zvolil asistenty, kterým důvěřuje, oba jsou to velké osobnosti. Stejně jako manažer (Petr Nedvěd – pozn. red.). Uvidíme, co to vše udělá na mistrovství světa.“

A jak Jan Neliba odhaduje šance českého týmu? „Světová špička je vyrovnaná, zlobit můžou i Švýcaři,“ poukazuje na stříbrné medaile z let 2013 a 2018 i ně hvězdy typi Meiera. „Pochopitelně bude záležet na tom, jak ostatní poskládají své týmy. Jsem ale střízlivě optimistický – když bych měl tipovat, tak skončíme třetí,“ věří národnímu mužstvu v medailový úspěch.

Jak si nakonec tým okolo Filipa Pešána povede, budeme moci sledovat už od pátečního dne, kdy v Rize od 15.15 hodin sehraje úvodní zápas šampionátu proti Rusku. Výběr sborné naposledy v sobotu na Českých hokejových hrách porazil 4:0.

Bude se výsledek opakovat?