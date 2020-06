Ještě na začátku března brázdil prvoligová kluziště, v posledních týdnech má ovšem nadějný hokejový obránce Ondřej Buchtela úplně jiné starosti. Na sociální síti se rozepsal o tom, proč s Benátkami, ani žádným dalším týmem, neabsolvuje tréninky letní přípravy. A čtení je to velmi smutné: ve dvaceti letech bojuje se zhoubným nádorem na srdci.

Ondřej Buchtela. | Foto: hokejbenatky.cz

„Nejdříve se mi to psát nechtělo, ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl, že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch. Důvodem, proč teď netrénuji, nejsem aktivní na sociálních sítích a nevycházím z domu, a když už tak jen na vozíku, je rakovina. Lékaři mi diagnostikovali zhoubný nádor na srdci,“ napsal odchovanec Chomutova, v jehož barvách nahlédl už i do extraligy.