Hokejisté Vlašimi se postarali o velké překvapení v play off krajské ligy. Ve čtvrtfinále vyřadili ve dvou zápasech favorizované Černošice 2:0 na zápasy a postoupili mezi čtyři nejlepší týmy soutěže. Rytíři nejprve doma zvítězili 5:2 a na ledě soupeře pote dokonali postup, když v pátek večer zvítězili 6:2. Mohou se tak těšit na semifinále.

Hokejisté Vlašimi jsou v semifinále krajské ligy. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Rytíři na Černošice umí. Už v základní části je dokázali dvakrát porazit a ač je play off jiná soutěž, tak Vlašimští i ve vyřazovacích bojích navázali na střetnutí z dlouhodobé části. V úvodním duelu soutěže si udělal vlastní show Dominik Florián, který se podílel na všech gólech domácích, když zkompletoval hattrick a na zbylé dva góly přihrál. Nyní zase podržel tým v brance jistý Michal Holánek.

Rytíři začnou čtvrtfinále doma. Série bude těžší. Klíčem hned první zápas

„Byl to boj. U nás jsme trošku byli lepší, tady zase ony. Holas (brankář Michal Holánek) nás hodně podržel. Pak jsme odskočili na rozdíl dvou gólů a bylo po nich,“ hrnul ze sebe po postupu trenér Zdeněk Procházka. Ten už před začátkem série říkal, že klíčem k postupu bude první utkání, jež jeho svěřenci zvládli s přehledem. V Černošicích vše stálo na Holánkovi, který držel hosty ve hře ve chvíli, kdy domácí vedli po první třetině. Rytíři otočili skóre až ve druhé polovině duelu.

„Platila na ně naše bojovnost a odhodlání jít si za vítězstvím a postupem. Hráči jezdili po držkách na ledě a chtěli víc vyhrát,“ mínil Procházka. Rytíři tak dál kráčí play off. Po Mělníku vyřadili nyní i Černošice a v dalším kole by se podle všeho měli utkat s Čáslaví. „Jsme v semifinále krajské ligy. Zní to úplně božsky! Jsme z toho nadšení, postup si užíváme. Vezeme se na vlně. Co bude dál, se uvidí,“ uzavřel v euforii Procházka.

Čtvrtfinále play off krajské ligy

1. zápas

Vlašim – Černošice 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Florián (Bauer), 13. Bauer (Florián, Kratochvíl), 45. Florián (Bauer, Kratochvíl), 53. Florián (Bauer), 59. Kratochvíl (Florián) – 34. Vlček, 45. Vlček (Šalamoun).

2. zápas

Černošice – Vlašim 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Šalamoun (Sem), 19. Jobek (Loskot, Sem) – 8. Kronus, 25. Cerk (Kužel, Herwig), 30. Pessr (Florián, Bauer), 38. Kronus (Bauer, Zelingr), 54. Herwig (Cerk), 54. Florián.

Konečný stav série: 0:2.