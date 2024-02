Celý okres bude o víkendu zase na nohou. Na programu je ostře sledované hokejové derby. Benešov v něm přivítá regionálního rivala z Vlašimi. Pro domácí Lvy se jedná o poslední možnost, jak se ještě teoreticky dostat ještě do play off. Rytíři už do něj míří a na ledě největšího rivala mohou stvrdit postup. K definitivní jistotě jim stačí bod. Mohou tak udělat sladkou tečku.

Trestné střílení v podání vlašimského kapitána Dominika Floriána | Video: Deník/Ondřej Jícha

V minulých sezonách vstupoval do derby v roli mírného favorita Benešov. Nyní tato role přísluší jistě hostům z Vlašimi. „Bavili jsme se o tom s předsedou klubu Michalem Holánkem, který má v Benešově bratra a je to tak. Časy se mění a nyní jsme favoritem. Tři roky byli nazpět jím byli oni. Teď mají problémy a tahle role připadla nám,“ uvádí kouč Rytířů Zdeněk Procházka.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Dvě kola před koncem má Vlašim náskok šesti bodů na Benešov. Domácí zažívají horší sezonu a po letech jim hrozí, že budou ve vyřazovacích bojích chybět. Duel s regionálním rivalem je pro ně poslední možností, jak proklouznout do předkola. „Motivace navíc to je, ale derby je něco odlišného. Teď bude ještě víc okořeněné, že se můžeme ještě probojovat do play-off a s tím do zápasu půjdeme. Jedná se o specifické utkání, úplně jiné než všechny ostatní, do kterého se jde vždy s tím, že se jde vyhrát,“ hlásí asistent trenéra na straně Lvů Michal Kaňka.

Video: Rytíři vyloupili benešovskou tvrz. Lvy zkrotili třemi góly v přesilovkách

Derby většinou favorita nemívá, avšak oba týmy půjdou do zápase ve zcela odlišném rozpoložení. Zatímco Lvi na výhru v roce 2024 stále čekají, tak Rytíři ovládli tři z posledních čtyř utkání. „Jim oproti nám stačí jeden bod, my jich potřebujeme šest. Vzhledem k letošní sezoně a momentální formě je favoritem Vlašim,“ přiznává benešovský kouč. „Máme splněno, míříme do play-off, jsme v dobrém rozpoložení. Derby chceme vždy vyhrát. Je jedno, zda půjdeme do play-off či ne. Vyhrát tento zápas je boží a je primární cíl. S vedením jsme se sešli a nemá cenu ani vypisovat prémie. Buď budeme chodit po Vlašimi jako králové, nebo jako poražení,“ říká Procházka.

Úvodní buly na vlašimském zimním stadionu Na Lukách je naplánováno na 17:30 a očekávají se naplněné tribuny. „Věřím, že zas bude atmosféra pěkná. Hráčům se vždy hraje lépe před plným barákem, když na ně řvou lidi. Když křičeli na mě, soupeři na mě hulákali, tak mě nabudili ještě víc a vyhecovali mě k lepšímu výkonu,“ uzavírá Kaňka.