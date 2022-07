Každý tým odehraje dvě utkání s týmy z vlastní skupiny a jedno utkání s týmy ostatních skupin (dle losu doma nebo venku). Zůstane tak zachován počet 22 utkání v základní části.

Přímo do čtvrtfinále postoupí vítězové skupin a doplní je nejlepší tým z druhých míst. Předkolo si zahraje osm nejlepších celků dle minitabulky sestavené z týmů umístěných ve všech skupinách na druhém až pátém místě (vyjma toho, co postoupí přímo do čtvrtfinále). Zůstane tak zachována možnost postupu více týmů z případné silnější skupiny.

Na draft se nesoustředím, kontakt se San Jose ale proběhl, prozrazuje Bareš

Upravena byla i baráž. Poslední tým z každé skupiny odehraje „Skupinu o baráž“. V ní se utká každý s každým s tím, že se započítají výsledky ze základní skupiny. Poslední tým z této skupiny se poté utká s vítězem Krajské soutěže na dvě vítězná utkání o právo účasti v dalším ročníku.

Zahájení ligy je naplánováno na víkend 10. – 11. září, nový vítěz bude znám nejpozději 19. března 2023.

Rozdělení skupin krajské hokejové ligy pro sezonu 2022/23Zdroj: Středočeský hokej

FOTO: Interiér zimního stadionu se vyčistil. Kdy vyjedou hokejisté na led?