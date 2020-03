Celou řadu sportovních i jiných veřejných akcí už epidemie ovlivnila nebo nějak omezila. Například biatlonový podnik Světového poháru v Novém Městě na Moravě se uskuteční od čtvrtka do neděle bez divácké účasti. Nejvyšší dvě hokejové soutěže ve Švýcarsku jsou přerušeny do poloviny března, odkládají se zápasy ve fotbalových ligách, ale i jiné akce.

"S pořadateli mistrovství světa jsme ve velmi úzkém kontaktu, analyzujeme situaci a sledujeme aktuální vývoj. Bude třeba si všechno dobře vyhodnotit. Zatím ale čekáme do 15. března, jak se bude pandemie vyvíjet," uvedl Fasel pro švýcarský deník Blick.

Cestou pouhého odehrání šampionátu v Curychu a Lausanne bez divácké účasti by ale jít nechtěl. Pokud by se situace nelepšila, jako pravděpodobnější by se pak jevilo spíše úplné zrušení vrcholu reprezentační sezony. To také teoreticky hrozí i dubnovému MS hráčů do 18 let v USA. "Podle mého nedávají takové 'zápasy duchů' žádný smysl," vysvětlil Fasel.

Situace je nejasná

V nejistotě je tak nyní i hokejový svaz. "Situace je nejasná, vyvíjí se každým dnem. Veškeré úvahy jsou bezpředmětné, reagovat můžeme až ve chvíli, kdy padne rozhodnutí ze strany IIHF," uvedl pro server hokej.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

"Zatím postupujeme podle naplánovaného programu reprezentačních akcí, které předcházejí mistrovství světa. Ať se jedná o přípravné kempy, zápasy Euro Hockey Challenge nebo o České hokejové hry. Pokud by se situace změnila, samozřejmě budeme reagovat," dodal Zikmund.

Poprvé by se měla reprezentace sejít za tři týdny. "První sraz máme 23. března, pravděpodobně v Karlových Varech," uvedl Zikmund.

Mezinárodní federace dnes už zrušila čtyři turnaje nižších divizí hokejistů do 18 let a dva turnaje nižších divizí žen, které se měly hrát v březnu či na začátku dubna.

Na doporučení lékařské komise se nebude konat skupina A divize II v Tallinnu, skupiny B divize II v Sofii, skupina A divize III v Istanbulu ani skupina B divize III v lucemburském Kockelscheueru. V kategorii žen se neuskuteční skupina B divize I v Katovicích a skupina A divize II ve španělském městě Jaca.