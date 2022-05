„Nemůžu říct, že by to byl šok, že nebudu pokračovat. Signály vůči mně tam byly. Že se neví, jak to bude dál, co na to Hradec a kdo přijde. Velké překvapení to pro mě nebylo, ale samozřejmě jsem doufal, že to dopadne a nějaké místo se pro mě najde. Myslel jsem si, že by to mohlo fungovat i tím způsobem, že bych byl v béčku a případně v áčku zaskakoval, když bude v sezoně potřeba. Ani tohle se ale neřešilo,“ dodává.

Šafránek přitom svému mateřskému klubu opět pomáhal, co mu síly stačily. Ve 46 zápasech základní části se osmnáctkrát trefil a k tomu přidal dvaadvacet asistencí. Produktivnější byl už jen Jan Veselý, který pobral o šest kanadských bodů více.

„Vedení asi bylo nespokojené, že k hokeji chodím ještě do práce. Nevím, jestli to na mých výkonech bylo nějak znát. Asi dál nechtěli, abych to takhle kombinoval. Mohlo to být jedním z důvodů,“ zamýšlí se Šafránek, který pracuje v kolínské chemičce.

„Jsem z toho samozřejmě zklamaný, mrzí mě, že opouštím Kolín za těchto okolností. Mrzí mě to hlavně vůči fanouškům. Jim bych chtěl moc poděkovat. Doufám, že na mě budou vzpomínat v dobrém. Za přízeň si zaslouží velké poděkování, snad ji zachovají Kolínu i nadále,“ říká Šafránek, který v Kolíně naskočil celkem do devíti sezon a v klubu plnil i roli kapitána.

S kozly během let v klubu zažil dlouhé boje v play off druhé ligy a nakonec i postup do Chance ligy, kde se Středočeši v letošním drsném ročníku zvládli udržet. „Na léta v Kolíně se bude vzpomínat krásně. Doufám ale, že se situace třeba změní a ještě pro klub budu potřebný a nějaký zápas ještě přidám. Nechtěl bych, aby to byla úplně uzavřená kapitola,“ přeje si Šafránek a vrací se i k uplynulé sezoně.

„Určitě je úspěch, že se nespadlo. Sezona ale byla hrozně náročná, hlavně psychicky. Od začátku všichni věděli, jaký je strašák, že může spadnout tolik týmů. Od prvního utkání jsme bojovali o pozici, abychom byli mimo tahle místa. Chvíli jsme tam byli, chvíli ne. Do posledních kol nebylo jasné, jak to dopadne. Nakonec to dopadlo předkolem. To pro nás byla odměna za celou sezonu,“ říká.

Jak ale sám Šafránek přiznává, končit s hokejem se mu v třiceti letech ještě nechce. „Když to dopadne, tak bych měl hrát za Benátky nad Jizerou druhou ligu,“ prozrazuje pro Deník. „Chance liga by mě ještě lákala, ale moc klubů v blízkosti ani není. Nechci se stěhovat, opouštět práci a někam dojíždět,“ zakončuje.

