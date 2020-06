Na Jágrovo Kladno, které se zpět do druhé nejvyšší soutěže odporoučelo po sezoně mezi extraligovou smetánkou, se mohou hned v úvodním kole chystat v Kadani. První návštěvou v domácím stánku Rytířů budou o dva dny později lvi z Ústí nad Labem.

Právě na ledě ústeckého Slovanu odstartuje svůj další ročník na stejné úrovni celek Benátek nad Jizerou. K prvnímu domácímu mači týmu, který je farmou libereckých Bílých Tygrů, přijede Sokolov.

Výhodu domácího prostředí bude mít hned v prvním kole nováček z Kolína. Prvním soupeřem kozlů po postupu z druhé ligy budou Litoměřice. Venkovní premiéru obstará výjezd do pražského Edenu.

Na první středočeské derby dojde v rámci čtvrtého kola, v sobotu 19. září zamíří k Jizeře návštěva z Kolína. Ten se hned o čtyři dny později může těšit na svátek proti v březnu ještě extraligovým Rytířům. Do Benátek pak Jágr a spol. zavítají ve středu 21. října.

Po osmatřiceti kolech (9. ledna) dojde podle pořadí k rozdělení do dvou nadstavbových skupin. Celkem se soutěže účastní rekordní počet devatenácti klubů, dvanáct z nich zasáhne do play-off (včetně předkola), nejhorší dva ze skupiny o 11. až 19. místo sestoupí přímo do druhé ligy, celky umístěné na 14. až 17. příčce čeká play-down o záchranu.

Chance liga

1. kolo (sobota 12. září): Sokolov – Přerov, Poruba – Šumperk, Kadaň – Kladno, Ústí n. L. – Benátky n. J., Prostějov – Slavia Praha, Kolín – Litoměřice, Vsetín – Chomutov, Havířov – Vrchlabí, Frýdek-Místek – Třebíč.

2. kolo (pondělí 14. září): Vrchlabí – Frýdek-Místek, Chomutov – Havířov, Litoměřice – Vsetín, Slavia Praha – Kolín, Přerov – Prostějov, Benátky n. J. - Sokolov, Kladno – Ústí n. L., Šumperk – Kadaň, Jihlava – Poruba.