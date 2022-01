„Olympiáda je turnaj, který se koná jednou za čtyři roky, takže se musí všechno sejít, aby se to povedlo. Pokud se olympiáda uskuteční, tak to pro mě bude vrchol kariéry,“ říká Ondráček, který byl do Pekingu nominován spolu s hlavním rozhodčím Martinem Franěm a čárovým sudím Danielem Hynkem.

Ondráček bude chtít pod pěti kruhy prodat svoje zkušenosti jak z extraligy, tak z ligy mistrů a světových šampionátů. Zapískal si už na Slovensku i v Lotyšsku a nominovaný byl i předloni do Švýcarska. Tehdy se ale mistrovství nekonalo kvůli covidu. „Mistrovství světa už je také určitá odměna za dlouholetou práci a za to, co tomu věnuju,“ přiznává Ondráček.

Nyní doufá, že olympijský hokejový turnaj neohrozí koronavirová pandemie. Kvůli ní už odřekli svoji účast hráči z NHL. „Hráči z NHL byli samozřejmě lákadlem i pro nás. Na mistrovství už jsem ale některé z nich pískal, takže vím, jaké to je s nimi i bez nich. Člověk se k tomu nemůže upínat. Pořád je olympiáda největší turnaj, kterého můžeme dosáhnout. Jak hokejisté, tak my rozhodčí,“ krčí rameny.

Snad tím jediným, co by v očích evropských rozhodčích mohlo olympijské hry přebít, zůstává už jen angažmá v nejlepší lize světa. „V NHL už máme zástupce v Liboru Suchánkovi na čáře,“ připomíná Ondráček a vysvětluje, proč je tak těžké se za moře dostat. „V Evropě není fluktuace čárových rozhodčích téměř žádná, trh téměř není otevřený. Rozhodně se k NHL nijak neupínám.“

Cíle do dalších let tak má Ondráček jasně dané v Česku a na poli mezinárodních klání. „Chtěl bych opakovat účast na těchto velkých turnajích, dokud to půjde. Teď jsem na vrcholu fyzicky i zkušenostmi, takže to budu chtít proměnit v další nominace. I v Čechách chci vždycky dojít co nejdál a zapískat si důležité zápasy play off a nejlépe i finále,“ prozrazuje.

K dosažení vytyčených met má nakročeno velmi dobře. Vedle mistrovství světa a ligy mistrů už v extralize nastoupil k více než 330 zápasům! Letos si navíc může v naší nejvyšší soutěži zapískat i zápasy svého rodného Kladna, za které sám hokej do dorosteneckých kategorií hrál.

„Nejsem žádný velký kladenský fanoušek. Je to stejné jako všechny ostatní týmy. I když je pravda, že pískat Kladno je těžší. Ne proto, že se s hráči znám a jsem ze stejného města, ale proto, že jim hrozí sestup. Jejich zápasy jsou obecně nervóznější, daleko víc jim jde o každý bod. Týmům z čela tabulky nemusí jedna prohra uškodit tak moc jako momentálně Kladnu,“ zakončuje rozhodčí, díky kterému bude mít Kladno na olympiádě svoje zastoupení.