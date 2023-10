Prohráli druhý zápas na vlastním ledě v řadě. A co víc, derby s Vlašimí. Duel, ze kterého ani jeden z týmů nechce odejít poražen, přesto se hokejisté Benešova museli před okresním rivalem sklonit. Rytíři trestali Lvy zejména v přesilovkách. Podle kapitána domácího Davida Starce, kterého z posledního vzájemného duelu odnášeli na nosítkách, rozhodovaly kromě početních výhod také zkušenost a vyhranost soupeře.

Kapitán Benešova David Starec (vlevo) v souboji s vlašimským Adamem Kořánkem. Foto z únorového derby. | Foto: Ondřej Jícha

Prohráli jste doma s Vlašimí 1:3. Kde hledat hlavní příčiny porážky?

Rozhodly přesilovky. Všechny tři góly jsme dostali v oslabení. Hlavní problém byl v nich. Na začátku jsme měli štěstí, přežili jsme hodně šancí. Měli tam asi dvě tyčky za sebou. Oni využili tři početní výhody, my jsme je bohužel nevyužili.

Potvrdilo se, že derby nemá favorita?

Myslím si, že ano. Letos jsme ale nastupovali v mírné roli outsidera, protože jsme tým docela omladili. Oproti tomu Vlašim má v kádru zkušené hráče se zkušenostmi z vyšších lig. I tak jsme byli rovnocenným soupeřem, rozhodla ale jejich zkušenost, větší vyhranost a přesilovky.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Minule jste doma prohráli, teď znovu. Kde nastal zlom?

Nevím, kde úplně hledat chyby. Vždy uděláme nějaké zbytečné, teď bych nehledal žádnou drastickou. Rozhodly přesilovky. Nějaké šance tam byly i při hře pět na pět. Na druhou stranu, kdyby nám za stavu 1:2 rozhodčí uznal gól Procházky, tak by se utkání vyvíjelo jinak. Na Duška tam zase bylo držení už o kruhů, ale to už je teď jedno. Možná by pak zápas uhnul jiným směrem.

Ani gól v závěru druhé třetiny vás nenakopl k tomu, abyste více zápas zdramatizovali …

Možná nám chyběly i trochu fyzické síly. Výborně zachytal Honza Štěpánek. V obraně jsme zahráli lépe než v předchozích zápasech. Dostali jsme tři góly v oslabení, ale jinak jich dostáváme celkově čtyři, pět. Směrem dozadu to teď nebylo úplně špatné. Bohužel jsme nevyužili šance.

Video: Rytíři vyloupili benešovskou tvrz. Lvy zkrotili třemi góly v přesilovkách

Proti Vlašimi jste odehráli zřejmě jedno z nejklidnějších derby v posledních letech. Čím si to vysvětlujete?

Nevím. Možná rozhodčí nastavil na začátku vysokou laťku, že vylučoval téměř za všechno, takže se nechodilo ani do zbytečných soubojů, když puk byl jasně na holi soupeře, nebo když jsme ho měli my. Ani zbytečné dohrávky nebyly a před brankou taky nevznikaly nějaké mely. Utkání bylo klidnější. Možná, že jim chyběli hráči, kteří dřív trošku hráli tvrději. Zaplať pánbůh zato. Přeci jenom chodíme do práce.

Naposled právě vás odvážela sanitka. Neměl jste přeci jen trošku obavy?

Určitě ne. Teď je nová sezona. Ani jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Paní doma měla doma strach, ale s tímhle jsem do zápasu nešel. Nejde ani takhle nad tím přemýšlet.

Ze sektoru hostů po zápase začal vycházet kouř z dýmovnice. Není to trošku kaňka derby?

Zaplať pánbůh, že si to nechali až po konci zápasu a neovlivnilo to utkání. Horší by bylo, kdyby jí použili třeba ve druhé třetině a museli bychom duel přerušit, zpomalilo by se tempo. Samozřejmě, k derby tohle nepatří, ale jsem fakt rád, že nedošlo k nějakému ovlivnění zápasu.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha