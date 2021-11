Hokejisté Benešova vstoupilii do zápasu v Poděbradech aktivně, v osmé minutě je do vedení poslal po přihrávce Michala Kaňky Ondřej Sládek. Ve stejné minutě dokázali domácí vyrovnat, trefil se Viktor Martínek. Ve druhé polovině první třetiny se Lvi prosadili dvakrát. Václav Beran s Janem Polesným upravili na 3:1 pro hosty.

Ve zbytku zápasu Poděbrady zlepšily hru a podařilo se jim vyrovnat. Lukáš Tuma snížil a Viktor Martínek srovnal na 3:3. Benešov slibný náskok neudržel. „Roli možná sehrála únava, protože jsme k zápasu odcestovali pouze se třinácti hráči. V poslední třetině navíc nehrál ani Ondra Sládek, který měl nějaké zdravotní problémy. Utkání jsme dohrávali ve dvanácti lidech," poznamenal Michal Kaňka.

Jeho chvíle přišla po konci základní hrací doby v prodloužení. „Pokračovala naše přesilovka z konce zápasu, hráli jsme čtyři na tři. Dobře jsme to sehráli a já dostal přihrávku. Měl jsem chvilku čas, naznačil jsem přihrávku, kterou asi všichni čekali, ale vystřelil jsem nad rameno brankáře. Naštěstí to tam propadlo,"popsal benešovský hráč rozhodující branku.

V současné době mohou podle vládních nařízení hrát hokej pouze očkovaní hráči nebo ti, kteří v nedávné době prošli onemocněním COVID-19. Tato podmínka není pro benešovské hokejisty nepřekonatelná, aby nemohli hrát. „Komplikace je to asi pro každý tým. Naštěstí my máme hodně očkovaných hráčů, někteří onemocněním prošli, takže do sestavu pro zápas vždy nějak poskládáme," poznamenal na závěr Kaňka.

Poděbrady - Benešov 3:4 v prodloužení (1:3, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Martínek (Rindoš), 26. Tuma (Pácal), 48. Martínek (Rindoš) - 8. Sládek (Kaňka), 13. Beran (Kižlin), 18. Polesný (Kohout, Holánek), 61. Kaňka (Beran, Dušek).

Poděbrady: Bílek - Bek, Milaniak, Bartoň, Vošta, Žalud, Karoch, Jelánek, Papoušek, Martínek, Rindoš, Tuma, Toupal, Pácal, Čapek, Mrkus

Benešov: Štěpánek - Zderadička J., Rittig, Kořánek, Zderadička F., Beran, Holánek, Kaňka, Kohout, Sládek, Dušek, Kižlin, Starec