Brnu, Liberci, Spartě ani dvakrát Třinci se nepovedlo v aktuální sezoně hokejové extraligy vyprodat vítkovickou Ostravar Arénu. Vyšlo to až proti Kladnu. Byť je to nováček nejvyšší soutěže, má ve svém středu osobnost, která zajímá nejen hokejové fanoušky. Jaromíra Jágra.

Utkání 17. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno, 3. listopadu 2019 v Ostravě. Na snímku Jaromír Jágr. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Nestárnoucí legenda nejen českého hokeje přivábila do druhé největší haly v republice 9833 diváků. Maximum. Víc se do ní momentálně na hokej nevejde. „Hele, Kladno táhne, borci,“ usmíval se, když na požádání Deníku přišel po vítězství (4:3 PP) podělit se o své dojmy. „My jsme vyprodali i jiné haly. Pardubice, Zlín, my jsme vyprodali všechno,“ dodával rychle dobře naladěný Jágr.