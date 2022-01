Rytíři po něm rádi sáhli, s obránci mají problémy a případné baráži, která jim hrozí, nebudou moci využívat pomocníky z I. ligy.

„Chceme před koncem základní části doplnit také obranu. Díky odchodu Ciampiniho se nám uvolnilo místo pro cizince, takže jsme se rozhodli sáhnout po Zacharovi. Dalším důvodem je i to, že Cody Donaghey je delší dobu zraněný. Teď, v tom našlapaném závěru sezony, pro nás bude dobré mít široký kádr,“ vysvětlil příchod kouč Kladna David Čermák, podle něhož jdou na beka výborné reference a je v nejlepším věku.

Ruský obránce sledoval Kladeňáky už v neděli na Spartě a přiznal, že se na zápasy v české extralize těší. „Velkou motivací pro můj příchod na Kladno byl Jaromír Jágr, ten má na tom přesunu velký podíl," přiznal ruský obránce, který přichází z klubu, který se v KHL pravděpodobně neprobojuje do play off. "Byly tam ještě nějaké další věci, kvůli kterým jsem se rozhodl změnit klub. Jsem rád, že jsme se domluvili s Kladnem. Udělám všechno, co bude v mých silách, abych pomohl Rytířům k záchraně," hlásil Armazacev s dovětkem, že je připraven přijmout v týmu jakoukoliv roli.

Arzamascev hrál za Novokuzněck, Čerepovec, CSKA, Ufu a naposledy za Jekatěrinburg. V sezoně 2016/17 jako obránce nastřílel v KHL solidních 10 gólů, ke kterým tehdy přidal i 10 asistencí.

