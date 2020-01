Vrátil jste se na led po měsíci a půl. Jaké jste měl pocity?

Ani jsem nevěděl, co od toho mám očekávat. Měl jsem zranění, které jsem nikdy předtím neměl. Mohl jsem s tím trochu trénovat, tedy ne naplno. Soustředil jsem se tak na horní část těla, na střelu. A čekal jsem, až se uzdravím a budu moct nastoupit.

Ale byl to vydařený návrat, že?

Tak jsme vyhráli. Dali jsme góly z přesilovky, což rozhodlo. Byl to takový zvláštní zápas nahoru dolů. To není náš typ hry. Moc gólů nedáváme. Takže to na nás bylo takové splašené. Ale díky Bohu jsme to zvládnuli.

Jak fungovala chemie v první lajně s Ladislavem Zikmundem a Petrem Vampolou?

Já nevím, s panem Vampolou jsem byl poprvé na ledě (směje se). S Vampym jsem nikdy nehrál. Loni jsem byl zraněný a vrátil jsem se, až když se vrátil Pleky. Možná jsme se nepotkali ani na přesilovkách. Naposledy jsme spolu hráli v Rusku. Je vidět, že jsme si vzpomněli na to Rusko před deseti lety.

Bolelo vás ještě vaše zranění?

Nedostal jsem se do žádné situace, kdy by mohlo. K mantinelu jsem moc nechodil. Rychle jsem taky nebruslil. Spíš jsem to odchodil (usmívá se).

Opravdu jste to utkání jen odchodil?

Upozornil mě na to pan doktor Kolář, že mě to bude bolet. Že je tam jizva, ale je to jinak zahojené. Že je to jen v hlavě, jít přes tu bolest, zvyknout si. A pravděpodobně to posílit. Ale už posledních deset let zápasy jen chodím. Už nemám na to létat tam s hráčem.

Kdy jste se rozhodl, že do utkání na Spartě nastoupíte?

Měli jsme zraněné hráče, tak jsme potřebovali doplnit sestavu. Jinak bych nešel hrát. Chtěl jsem si být jistý, že když se vrátím, tak budu schopný minimálně trénovat. Ono trénovat sám nebo s mužstvem je něco jiného. Když nejste v sestavě, tak nemůžete trénovat v pětkách. Vůbec jsem tedy nevěděl, co od toho čekat. Ale na druhou stranu, nám se zranili dva hráči, tak jsme potřebovali doplnit sestavu.

Těší vás výhra o to více, že jste do půli utkání tahali za kratší konec?

Tady jde spíš o to, že se porazila Sparta. Pro nás je každý bod zlatý. Tady moc mužstev vyhrávat nebude. Vzít body Spartě, to je prostě zlaté.

Vlastně se vám povedl obrat z 4:2 na 4:8. Kde se v týmu vzala ta síla?

Ta tam vždycky byla. Prohrávali jsme, ale rychle jsme zase srovnali. To vás vrátí do hry. Věděli jsme, že jsme neměli moc přesilovek. Čekali jsme na to, až nějakou dostaneme. Nakonec jsme obě přesilovky ve třetí třetině proměnili, což nám hrozně pomohlo.

Petr Vampola po minulém utkání říkal, že se s vaším návratem zlepší i přesilové hry…

To jsem nečetl. Šlo spíš o to, že se nám zranil Hajňas a neměli jsme hráče, kterými to doplnil. Spíš jsem počítal, že budu třináctý hráč a počkám si na přesilovky. Chtěl jsem to zkusit v první třetině. A bylo to dobré. Zkoušel jsem to udýchat a pak jsem tam i zůstal.

Jak to vidíte do dalších dnů? Bude v sestavě i proti Brnu?

Věřím, že budu moct začít trénovat s mužstvem. A věřím, že se to bude zlepšovat a zlepšovat. Ale uvidíme, co na to řeknou trenéři (směje se).

Nemrzí vás trochu, že si domácí fanoušci proti vám připravili transparent kritizující váš názor na uzavření extraligy?

Podívejte se, když si člověk řekne svůj názor, neznamená to, že je správný. Je to můj názor, za kterým si stojím. Chtěl jsem upozornit na financování sportu a ukázat, že i hokej má problémy s financemi. A co teprve ostatní sporty. Víc se k tomu nechci vracet. Jak to dopadne, to už je víceméně jedno. Vidím, že jakmile člověk řekne, co by se mělo změnit, tak to není moc populární. Spousta lidí by o něco přišla, spousta něco získala. Ti, co by něco získali, tak mlčí. Ti, co by ztratili, tak budou křičet. Ale svoje jsem si už řekl a nechci se k tomu vracet. Tím to končí. Ať si každý dělá, co chce.

Jak vám pomohli fanoušci? Přeci jen na Spartě byla i opravdu početná výprava z Kladna?

Já šel hrát jen kvůli tomu, že nám vypadli ti hráči ze sestavy. Jinak bych nešel. Ale týmu samozřejmě pomohli, byli hodně slyšet. Z Kladna to sem máme samozřejmě blízko. Bylo jich tu hodně. Ta rivalita mezi Spartou a Kladnem tu vždycky byla. Tedy ne těch posledních pět let. Protože jsme byli o patro níž (směje se). Ale i pro diváky to bylo vždycky vyhecované. Na Kladně vždycky bylo na Spartu vyprodáno a i tady byla spousta lidí. Je vidět, že si to pamatují a těší se na Spartu.

Jan Šejhl