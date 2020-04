Ten nastoupil do jedenácti utkání, ve kterých nasbíral dohromady osmnáct bodů (6+12). Kaňka se tak v základní části stal vůbec nejproduktivnějším benešovským hokejistou. Přesto zatím stále netuší, zda bude ve své kariéře pokračovat. „To je ještě daleko. Myslím si, že pokud budou všichni zdrávi, tak by měli hrát už oni. Uvidíme, jak se nám podaří poskládat kádr na příští sezonu a jestli bude ještě potřeba, abych hrál,“ nechává si otevřená vrátka.

Michal Kaňka v klubu rovněž působí jako šéftrenér mládeže. A zde měl mnohem více důvodů k radosti. „Dařilo se dobře všem kategoriím, které hrají soutěžní zápasy. Výborný ročník mají za sebou starší žáci, kteří obsadili krásné třetí místo. Páťáci skončili v tabulce nedohrané soutěže dokonce první. Mladší žáci sice nenavázali na loňský úspěch, ale páté místo je v nabité konkurenci také pěkné. I druhý tým mladších žáků obsadil třetí místo,“ líčí, jak se dařilo jednotlivých týmům. „U těch menších kategorií jsme vůbec nehleděli na výsledky. Priorita byla, aby hráli všichni a hokej je bavil,“ řekl šeftrenér.

Zároveň ho těší, že se podařilo obnovit družstvo dorostu. „V této kategorii to bylo trochu problematické, protože jsme neměli dostatek hráčů ročníků 2003 a 2004. Proto jsme to museli doplňovat hráči ze starších žáků. Musím však za prvé poděkovat hráčům, kteří se vrátili k nám do klubu a pomohli nám dorost znovu založit. A za druhé všem starším žákům, kteří dorostu pomohli. Bez nich bychom to neodehráli. A do třetice celému týmu, protože výsledky měl nad očekávání,“ ocenil Kaňka.

Jeho cílem je nyní obnovit i družstvo juniorů. „Musíme ho dát dohromady v co nejbližší době, abychom měli plnou návaznost na A tým,“ prozradil. I proto klub těsně ukončením letošního ročníku hokejových soutěží ustanovil trenérskou radu. „Bude mít především na starost koncepci přípravy mládežnických družstev napříč klubem, rozhodování o posouvání hráčů, dle jejich výkonnosti, ale i fyzického růstu,“ nastínil její kompetence Michal Kaňka.