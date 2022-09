V posledním zápase základní skupiny potřebovaly české hráčky v duelu se Švédkami získat alespoň bod. Pokud by se tak stalo, obsadily by první místo a pro semifinále by měli nejlepší možnou výchozí pozici. Český plán dostal reálnější podobu krátce před polovinou zápasu, kdy se prosadila Vendula Přibylová. V tu dobu byla na ledě právě i Pavlína Horálková, která svou prací pomohla spoluhráčkám ke skórování. Česko nakonec zvítězilo 3:0.