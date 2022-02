Už jenom fakt, že se ženy konečně kvalifikovaly na olympijský turnaj, přinesl velké pozdvižení. „Hodně jsme slavili už postup v Chomutově,“ přiznal Tomáš Horálek, jehož sestra se následně objevila i v konečné nominaci do Pekingu, což samozřejmě zaregistroval i kompletní mužský tým Vlašimi hrající Krajskou ligu. „Všichni do jí účast přáli. Musel to být pro ní super zážitek,“ podotkl obránce Rytířů.