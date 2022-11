Vstup do zápasu měli lepší hokejisté Benešova, kteří díky vyloučení Dominika Florida měli možnost přesilové hry. Tu sice nevyužili, ale velmi krátce po návratu hráče na led se dokázal prosadit Denik Borek. Na jeho branku navázali ve druhé části Aleš Mareček a Tadeáš Kočí. Lvi vedli už 3:0.

V úvodu třetí části se při vlastním oslabení prosadil Dávid Kižlin a Benešov vedl už 4:0. „Benešov proměnil své šance a my ne. Už v první třetině jsme měli šanci na gól, ale trápila nás koncovka,“ poznamenal vlašimský trenér Jan Jaeger. Jeho svěřenci se dokázali prosadit až v samotném závěru zápasu. V čase 59:22 uspěl po přihrávce Adama Mareše Adam Herwig. „V přesilovce dostal Adam puk na modrou čáru a hodil to na branku. Někdo tam clonil a puk propadl do branky,“ okomentoval Jaeger gól na konečných 1:4.

Vlašimští hokejisté doplatili na to, že nedokázali proměnit šance, které si vypracovali. „Chtěli jsme, aby všechny střely mířily na brankáře. Jenže jsme si hodně nahrávali a střelba byla nepřesná,“ řekl smutně Jaeger.

Vasil Boev po domácí výhře: Jsou to pro nás velmi důležité body

Naopak domácí celek mohl být spokojený, z derby si připsal tři body. „Byl to celkem vyrovnaný zápas, který se musel divákům líbit. Proti minulému vzájemnému zápasu bylo derby hodně dramatické a bylo o co hrát. Možná, že jsme někdy měli trochu i štěstí, ale myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ poznamenal po utkání domácí hráč Michal Kaňka.

Jediné, co Benešov mrzelo, byla inkasovaná branka v závěru. „Branek mohli dát více, ale prosadili se až v poslední minutě. Měli daleko větší šance na to, aby skórovali. Pak se ujala rána od modré. Štěpánek neviděl, škoda pro něj, že nevychytal nulu,“ řekl Kaňka.

Derby mezi Vlašimí a Benešovem doprovázela velmi parádní kulisa, cestu na stadion si našlo 1100 fanoušků. „Atmosféra byla dobrá, jedná se o derby, které lidi chtějí vidět a fandit. Myslím, že i u nás, ve Vlašimi bude plný stadion. Vzhledem k počasí chodí lidé ven dřív a chtějí se pak bavit,“ řekl Jaeger. Na jeho slova navázal také Kaňka. „Derby mělo parádní atmosféru, že škoda, že taková kulisa nedoprovází i ostatní zápasy.“

Utkání nabídlo pět branek, ale také 54 trestných minut. Rozhodčí Pavel Hrčka, Pavel Vlasjuk a David Košata si na nedostatek práce stěžovat rozhodně nemohli. „Bylo to vyhrocené utkání, kluci mají v sobě hodně emocí. Přišlo mi, že některé momenty špatně vyhodnotil rozhodčí. Měli jsme jet trestné střílení, ale nebylo odpískané. Nic to nemění na tom, že jsme neproměnili šance, které jsme měli,“ dodal na závěr Jaeger.

Krajská liga Středočeského kraje

Benešov – Vlašim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Borek (Mareček, Zderadička), 24. Mareček (Sládek, Kaňka), 26. Kočí (Polesný, Mrva), 45. Kižlin (Sládek, Mrva) – 60. Herwig (Mareš, Vondráček). Rozhodčí: Pavel Hrčka — Pavel Vlasjuk, David Košata. Diváci: 1100.

HC Lev Benešov: J. Štěpánek (D. Šmehlík) — M. Kotýnek, T. Rittig, R. Procházka, J. Zderadička, T. Mareček, F. Zderadička — P. Dušek, M. Štětina, A. Mareček, D. Kižlin, D. Borek, L. Holánek, O. Sládek, M. Kohout, D. Mrva, J. Polesný, M. Kaňka, T. Kočí.

HC Rytíři Vlašim: M. Lukeš (V. Škvor) — A. Kořánek, A. Mareš, J. Pessr, M. Matějka, T. Vondráček, T. Horálek — D. Florián, Z. Burda, D. Růzha, M. Čanda, V. Fiala, J. Ondriga, A. Herwig, J. Kratochvíl, D. Kucharčík, M. Svoboda, M. Holeš, M. Kočí.