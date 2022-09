Utkání předčasně skončilo pro vlašimského brankáře Holeše, který pro zranění odstoupil ve 22. minutě u utkání a přenechal místo Škvorovi. „Pravděpodobně má něco s tříslem, ale pořádně nevíme. Jiného brankáře momentálně nemáme, doufám, že se nám podaří někoho sehnat během týdne,“ doufá Jaeger.

Organizace Vlašimi má ovšem právě na klíčovém brankářském postu problém. „Ani v mládeži nemáme moc gólmanů. Máme Kačku Dvořákovou z Benešova a Vojtěcha Škvora v juniorech. Od nové sezony holka krajský přebor chytat nemůže, takže máme hodně omezené možnosti,“ konstatoval Jaeger a pokračoval. „Je to krok zpátky. Nechápu, proč by holka, reprezentantka, nemohla chytat mužskou soutěž, pokud na to má kvalitu.“

Víkendový zápas ve Vlašimi sledovalo na stadionu více než 300 fanoušků. Ti nakonec viděli celkem čtrnácti branek. „Vzhledem k tomu, že jsme prakticky celý zápas prohrávali, tak atmosféra nebyla tak bouřlivá jako s Černošicemi. Lidé ve Vlašimi na hokej chodí. Věřím, že na další domácí zápas zase přijde více lidí. Dříve bude tma, nižší fotbalové soutěže začnou dříve,“ doufá trenér Vlašimi.

Vlašim – Poděbrady 5.9 (0:1, 2:4, 3:4)

Branky a nahrávky: 25. Fiala (Kučera, Kočí), 36. Kučera (Fiala), 44. Herwig (Florián), 53. Florián (Cerk, Müller), 57. Kratochvíl (Horálek) – 12. Rindoš (Jelínek), 22. Tuma (Sladký), 22. Karoch (Nápravník, Rindoš), 25. Jelínek (Rindoš), 35. Kubát (Pojkar), 45. Rindoš (Jelínek, Nápravník), 47. Čapek (Tuma), 51. Nápravník (Jelínek, Rindoš), 58. Lederer (Bartoň). Rozhodčí: Radek Jecelín — Ondřej Karli, Radovan Noga. Diváci: 317

HC Rytíři Vlašim: M. Holeš (22. V. Škvor) — V. Pessr, D. Müller, M. Říha, T. Horálek, J. Pessr, J. Kučera — D. Florián, O. Cerk, V. Fiala, A. Herwig, J. Kratochvíl, D. Kucharčík, M. Kočí, M. Čanda, D. Růzha, M. Kučera.

HC Poděbrady: D. Hermann — D. Pojkar, M. Karoch, M. Žalud, A. Bartoň, B. Sladký — P. Toupal, L. Rindoš, L. Milaniak, D. Čapek, J. Lederer, L. Tuma, A. Jelínek, O. Nápravník, M. Kubát, J. Mrkus.

