Hokejový klub ve Vlašimi trápí vysoká marodka. „Aktuálně máme mimo sestavu sedm hráčům zraněných. Někteří jsou zranění dlouhodobě, jiní krátkodobě," poznamenal vedoucí Vlašimi Tomáš Vondráček.

Vlašim má za normálních okolností k dispozici patnáct hráčů do pole a dva brankáře. V tomto počtu jsou také tři junioři, kteří se připravují s hlavním týmem. „Všichni tito hráči splňují aktuální podmínky o očkování. Nikdo z nich v poslední době onemocnění Covid-19 neprodělal," poznamenal Vondráček.

„Příští víkend by měla být situace lepší. Někteří hráči by se měli už vrátit do sestavy. Odhaduji, že by se mělo uzdravit přibližně pět hráčů," předpokládá Vondráček, který doplnil informace o nové posile. „Zařídili jsme hostování Vency Čtvrtečky z Kolína. V minulosti už hrál ve Vlašimi a domluvli se s trenérem, že by nám pomohl," sděliil informace k příchodu hráče, který by měl pomoci v obraně.

