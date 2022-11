Z kraje druhé třetiny Antonín Jelínek sice snížil, ale domácí dvěma přesnými zásahy Kaňky a Kočího získali znovu výrazné vedení. Krátce před polovinou zápasu vstřelil druhou branku hostů Dominik Čapek. „Byli jsme jasně lepším týmem, kontrolovali jsme hru a měli jsme zápas ve své moci,“ poznamenal Kaňka.

Ve 36. minutě hlavní rozhodčí Daniel Müller utkání předčasně ukončil. Důvodem byla hustá mlha, která na benešovském stadionu byla. „Zápas se může kontumovat ve prospěch Poděbrad, ponechat výsledek 6:2, protože byla odehraná více než půlka, nebo utkání dohrát,“ vyjmenoval Kaňka možné scénáře utkání 8. kola krajské ligy Středočeského kraje.

„Nejlepší by bylo, kdyby nechali výsledek takový, jaký byl, tedy 6:2. Pokud bychom měli prohrát kontumačně, bylo by to hodně nešťastné, protože jsme jasně vedli. Pokud by se to dohrávalo a soupeř sem měl jet kvůli jedné třetině, tak to budou další peníze na cestování, i když bychom to platili ani my jako Benešov,“ doplnil na závěr Kaňka.

O osudu zápasu rozhodne řídící orgán soutěže v nejbližší možné době.