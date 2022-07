Hokejová soutěž prošla změnou systému. Jak se vám nový model zamlouvá? Je to změna, budeme nastupovat proti jiným soupeřům. Nově máme Poděbrady, Čáslav, Černošice a Popovice. Myslím, že to pro nás bude trochu silnější skupina.

To znamená, že postup do play-off bude pro vás komplikovanější?

Budeme hrát více těžkých zápasů, na druhou stranu se utkáme i s tradičními týmy. Myslím, že bude důležitý začátek soutěže a covidová situace. Minulou sezonu se nám dařilo, pak vinou covidu došlo k překládání zápasů, což nás přibrzdilo. Jako tým si nemůžeme dát jiný cíl, než je postup do play-off.

Jak se připravujete na sezonu?

Suchou přípravu měla většina hráčů individuální, společně trénovalo jen několik hokejistů. Na led jdeme společně prvního srpna. Na tuto část přípravy máme pozvané některé hráče a uvidíme, zda vydrží v týmu pro sezonu. V tomto ohledu nechci být konkrétnější a jména říkat nebudu.

Jak to vypadá s odchody?

Jediným odchodem je náš druhý brankář Adam Uhlík, který už pokračovat nebude. Já se rozmýšlím, zda budu hrát a v současné době to vypadá, že spíš ne. Ale zatím to nechám otevřené a finální rozhodnutí neřeknu.

Na základě čeho se rozhodnete?

Odpovím trochu obsáhleji. Zápasy jako takové mě baví a naplňují, ale na tuto soutěž je potřeba trénovat, což i vzhledem k věku je pro mě už poněkud unavující a hodně časově náročné. Navíc ještě trénuji malé hokejisty.

U trénování zůstanete?

Ano, v tom se nic nemění. Problém je trochu v tom, odpoledne mám trénink na ledě s dětmi, a pak bych měl ještě trénink s dospělými. Je to takové unavující a člověku je kolikrát zima. Kdybych měl jen tréninky s dospělými, tak by to bylo jiné.

Mimochodem, jak to budete mít s fotbalem?

Fotbal jsem obvykle hrál až na jaře po hokejové sezoně. Pokud budu hrát hokej, tak během podzimu se oba sporty souběžně dělat nedají. Do Struhařova přišli nějací hráči, tak uvidíme, zda by o mě měli zájem.