V některých případech jistě ano. Když na trenéra Calgary Billa Peterse prasklo, že před lety rasisticky urážel svého svěřence Akima Aliua, rodáka z Nigérie, strhla se taková vlna znechucení, že Peters sám odstoupil. Navíc se ozvali další hráči s neblahou zkušeností.

„Nikdy lidem nepřeji špatné věci, ale tys dostal, co sis zasloužil, Bille,“ vzkázal český obránce Michal Jordán, který pod Petersem hrával v Carolině. Trenér ho prý přímo během zápasu nakopl, jiného hráče praštil do hlavy. „Nejhorší trenér, jakého jsem kdy potkal,“ dodal Jordán.

Mezitím v NHL vypukl další skandál s výrazně větším dosahem. Babcock donedávna platil za nejlepšího trenéra v lize. S Detroitem získal Stanley Cup a během desetiletého působení u Red Wings pokaždé postoupil do play-off. Kanadu dovedl ke dvěma olympijským zlatům, titulu mistrů světa i triumfu ve Světovém poháru.

Hráčská noční můra

Jenže co na to Johan Franzén, bývalý útočník Detroitu? „Třesu se, když si na to vzpomenu. Bylo to hrubé, nechutné a šokující,“ řekl švédským médiím o Babcockově chování. Trenér na něj prý často verbálně útočil, moc se to nelišilo od šikany. „Od roku 2011 jsem se bál chodit na stadion. Až loni jsem poprvé normálně vyspal, pořád se mi ale vracejí noční můry. Jeho útoky se mi stále přehrávají v hlavě,“ prozradil Franzén.

O Babcockovi se všeobecně ví, že je náročný a přísný, a když se mu nezdál přístup nějakého hráče, uměl mu hodně zkomplikovat kariéru. Podle některých svědectví se ale dopouštěl i vyložených naschválů. Třeba slavného Mika Modana, který v Detroitu uzavřel svou veleúspěšnou kariéru, vyřadil ze sestavy v okamžiku, kdy mohl odehrát svůj jubilejní 1500. zápas v základní části. Modano už tak na prestižní metu nikdy nedosáhl. Upozornil na to další americký velikán Chris Chelios, který s Babcockem míval rovněž spory.

Je ale otázka, nakolik chování ambiciózního trenéra překročilo běžné meze. Svět profesionálního hokeje se s nikým nemaže a občas je třeba přitvrdit. Někteří hráči to skousnou a zlepší se, jiní si odnesou šrámy na psychice. „Nejsem zastánce těchto kritik. Jsou věci, které by měly zůstat v kabině, a když je nějaký problém, má se řešit v rámci týmu nebo klubu. Vytahovat to po deseti letech mi nepřijde úplně správné,“ myslí si český veterán Tomáš Plekanec, který Babcocka poznal v Torontu.

Co přijde dál?

Právě angažmá v Maple Leafs Babcockovu trenérskou pověst pošramotilo. V květnu 2015 tam podepsal osmiletou smlouvu, která z něj udělala nejlépe placeného trenéra v NHL s příjmem 6,25 milionu dolarů za sezonu. Ovšem zbyla jen kocovina. Minulý měsíc dostal Babcock padáka, aniž by s Torontem zaznamenal výraznější úspěch.

Vzápětí vypukla „kauza Franzén“ a kdekdo se teď ptá, zda Babcock ještě najde v NHL práci. Komplikací je i jeho obří plat, který by musel nový zaměstnavatel převzít. Dokonce se objevují otazníky nad tím, zda je vážně tak výjimečný trenér.

„Víte co, vyhrál dvě zlata na olympiádě, ale tak silné týmy, které tam měl, bychom dokázali koučovat i vy nebo já. Jinak má jediný Stanley Cup. Aby mi stálo za to ho zaměstnat, musel by pohár vyhrávat každý druhý nebo třetí rok,“ řekl nejmenovaný generální manažer pro magazín The Hockey News.

Vlna afér se mezitím šíří. Chicago už prověřuje chování Marca Crawforda, někdejšího kouče Kanady na olympiádě v Naganu a vítěze Stanley Cupu s Coloradem: i jeho už jeden bývalý hráč obvinil z fyzického napadení. Kde se to zastaví? Co když dojde i na slavné trenéry ze staré školy, třeba legendárního zuřivce Mikea Keenana? O něm kolují historky, proti kterým působí Babcock jako člen klubu Rychlých šípů.