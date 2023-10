/FOTOGALERIE/ - Hokejové derby podruhé v řadě ovládla Vlašim. Tentokrát ale na půdě velkého rivala z Benešova. K vítězství jí pomohly tři využité přesilovky, zatímco domácí proměnili jedinou a po výhře 3:1 si vezou domů všechny body. Rytíři navíc jako bonus přeskočili Lvy o bod v tabulce jižní skupiny.

Závěru utkání duelu Benešov - Vlašim | Video: Deník/Ondřej Jícha

Zatímco si Česko připomínalo 105. výročí od založení Československa, tak okres Benešov žil jiným svátkem. Nikoliv státním, ale hokejovým. Na zimním stadionu v Benešově se totiž proti sobě postavili dva nesmiřitelní rivalové – domácí Lvi vyzvali Rytíře z Vlašimi. Hosté ale svého soupeře zkrotili a díky třem využitým přesilovkám zvítězili 3:1.

„Bylo vidět, že Vlašim je na tom dobře, byla hokejovější. Dala tři góly v přesilovkách, což rozhodlo. My jsme naopak nevyužili dvouminutovou přesilovku pět na tři. K tomu jsme měli spoustu dalších šancí, ale nedali jsme je. Soupeř ještě k tomu nastřelil pět tyček, 3:1 odpovídá,“ shrnul domácí kouč Jiří Holšán.

Početní výhody hráli v zápase prim. Hlavní rozhodčí Patrik Jaška nastavil od začátku zápasu laťku hodně vysoko. Na obou stranách vyloučil za celé utkání po osmi hráčích a derby v Benešově se obešlo bez šarvátek, potyček před brankou i emoce byly mírnější.

„Co se týče zápasu, tak jsme od začátku šli za tím, co jsme chtěli. Měli jsme víc šancí, pak jsme si ale utkání pokazili vlastní nedisciplinovaností, které vyplynula možná i z toho, že Benešov začal trošku hrát. Bylo tam hodně faulů, hráli jsme mnoho oslabení. Na konci jsme dali gól z přesilovky, kterou jsme konečně taky dostali. Vyhráli jsme 3:1 a myslím, že zaslouženě,“ řekl potěšeně trenér Vlašimi Zdeněk Procházka.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Rytíři poprvé udeřili v početní výhodě ve 13. minutě, druhou trefu si nechali do 34. minuty, kdy Dominik Florián využil mezery u přední tyčky brankáře Jana Štěpánka a poslal okolo ní puk. Kapitán Vlašimi se o chvíli později ujal i trestného střílení, benešovský gólman si s ním ale poradil. Také domácí se dožadovali nájezdu, ale marně. Útěchou jim byl gól do šatny, který přinesl snížení z hole Ondřeje Sládka.

Hosté si ale dvoubrankový náskok vzali zpět na konci 44. minuty a výsledek i utkání si pohlídali do konce zápasu. „Věděli jsme, že jsou na tom dobře. Připravovali jsme se na to, bohužel nám to nevyšlo. Chtěli jsme lepší výsledek, ale potvrdilo se, že derby nemá favorita,“ uvedl smutný trenér domácího celku Holšán. „V oslabení jsme dostali jeden gól. Ze šestnácti trestných minut, je to boží výsledek. Buď jsme tak dobří v oslabení, nebo oni tak v přesilovkách. Určitě se potvrdilo a potvrdí se vždy, že nemá favorita,“ rozplýval se jeho protějšek Procházka.

Benešov tak prohrál podruhé za sebou doma a opět odešel bez bodového zisku. „Je to komplikace, potřebujeme každý bod. Potřebovali bychom vyhrát venku. Máme málo obránců. Defenzivu lepíme, jak se dá. Měli jsme domluveného Tomáše Rajgla, ale nepustili ho, stejně tak Václava Zídka. Na Vlašim jsme ale neměli,“ uzavřel Holšán

Benešov – Vlašim 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Sládek (Procházka, Mareček) – 13. Vondráček (Filip, Cerk), 34. Florián (Kořánek), 44. Kořánek (Bauer, Florián). Vyloučení: 8:8. Využití: 1:3. Rozhodčí: Jaška – Čajan, Pokorný.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha