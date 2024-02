„Tým jsme hodně omladili, sedal si. Trošku jsme hledali, kdo jakou roli přijme. Přišlo spoustu kluků, kteří hráli za muže první sezonu,“ přemítal útočník Ondřej Sládek. „Celkově jsme situaci podcenili. Skončilo pár hráčů. Přišli mladí, o kterých jsme si mysleli, že je nahradí a bohužel se tak nestalo,“ přidal se asistent trenéra Michal Kaňka.

Benešov přitom rozjel sezonu slibně. Až do poloviny října pravidelně sbíral body a pohyboval se na příčkách, na které byli Lvi zvyklí. Od osmého kola do konce základní části ale pak zaznamenali jen dvě výhry, což znamenalo propad tabulkou.

„Zápasy jsme nehráli špatně. S každým jsme dokázali hrát, až na pár utkání jsme dokázali soupeře i přehrát. Bohužel jsme ale nezkušení a strašně neproduktivní,“ mrzelo Sládka. „Určitě nám chyběl rozdílový hráč. V této sezoně to nikdo nevzal na sebe. Spoustu zápasů jsme prohráli o gól a právě nám chyběl na ledě klíčový hráč, který by to vzal na sebe a rozhodl,“ poznamenal Kaňka.

Benešov tak skončil v jižní skupině krajského přeboru až na pátém místě a na play off musel letos zapomenout. „Není to veselé. Vůbec poprvé se stalo, že jsme nepostoupili alespoň do předkola. Věřím, že je to vykřičník do příště, abychom se lépe připravili,“ prohlásil útočník Lvů. „Musíme už teď začít pracovat na příští sezoně a určitě sehnat zkušenější hráče. S těmi stávajícími si říct, jak to vidí dál. Jestli budou pokračovat či nikoliv. I my nebudeme chtít, aby k tomu přistupovali jako letos. I krajská liga nejde hrát bez tréninku,“ přitakal Kaňka.

Lvi i nadále budou procházet generační obměnou, která ještě nějaký ten rok bude probíhat, s čímž jsou v Benešově smířeni. „Určitě potrvá. Neudělá se z roku na roku. Uvidíme, jací hráči se nám naskytnou a kdo bude chtít tady hrát,“ uzavřel Kaňka.