Fanoušci spekulují o příchodu Pytlíka k Rytířům

Hokejové Kladno by podle spekulací fanoušků na sociálních sítích rádo angažovalo skvělého mladého bruslaře Jaromíra Pytlíka. Pořád ještě hodně mladého kluka, který by rád došel v kariéře co nejvýš to jde, ale poslední dobou o něm moc slyšet nebylo. Včera podle informací Deníku skončil ve Finsku, kde letošní sezonu zahájil.

Utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let: ČR - USA, 30. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Jaromir Pytlik a syn kladenského odchovance Michal Pivoňky Jacob Pivonka. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Pytlíkovi je 20 let, byl draftován New Jersey Devils (ve 4. kole), v sedmnácti mu daly šanci Vítkovice v A týmu mužů a má za sebou dva světové šampionáty juniorů. Solidní výčet, jenže… Po fajnovém angažmá v juniorské kanadské OHL (56 zápasů, 50 bodů) zasáhl i do Pytlíkovy kariéry koronavirus. V Kanadě už další sezonu odehrát nemohl, v Čechách absolvoval loni jen čtyři zápasy za Litoměřice. K tomu 8 startů za reprezentaci a to bylo vše. Letos našel využití ve finském KaIpa, ale jen na pět utkání (bez bodu) a víc šancí dostal ve druhé finské lize Mestis v týmu Iisalmen Peli-Karhut (IPK). Česká nejvyšší soutěž je přece jen výš než druhá finská, a tak Pytlík podle všeho zkusí zabojovat o místo v zatím druhém nejslabším celku extraligy. Čím rodák z Dačic, který je odchovancem Jindřichova Hradce, vyniká? Je výborným bruslařem a podle Johna Deana, který ho vedl v kanadském Sault Ste. Marie je: silný na puku, má tah na branku a rázné zakončení. „Hraje jako opravdový profesionál," řekl jeho tehdejší trenér. Dorazí Pytlík do Kladna? A prosadí se?