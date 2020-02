Dvacáté kolo krajské ligy za sebou mají celky Benešova i Vlašimi. A na domácích ledech se jim vedlo rozdílně. Zatímco Vlašim doma zvládla přestřelku s béčkem Příbrami 10:5, Benešov se ve lvím derby musel doma sklonit před Slaným po porážce 4:7.

Vlašim přitom dlouho prohrávala. Do kabin se šlo poprvé za stavu 0:2. Příbram přitom obě branky vměstnala na začátku sedmnácté minuty do šesti vteřin. Divoká druhá třetina pak přinesla osm branek. Hosté ještě vedli 3:1 a 4:2, ale druhou polovinu prostřední dvacetiminutovky vyhráli domácí 4:0 a na do druhé pauzy už šli s vedením 6:4. To během poslední části hry ještě navýšili na konečných 10:5.

Vlašim – Příbram B 10:5

Branky: 22. Kratochvíl (Kucharčík), 23. Herwig, 28. Trpišovský (Košťálek), 30. Herwig (Kučera), 34. Šindeláč (Matějka, Burda), 40. Kratochvíl (Šindelář, Kucharčík) – 43. Matějka (Kucharčík, Šindelář), 48. Matějka (Kucharčík, Říha), 43. Kučera (Herwig, Vondráček), 58. Herwig (Burda) – 16. Šmejkal (Anděl), 16. Rittig (Flieger, Svoboda), 23. Pejsar (Anděl, Rittig), 24. Šmejkal (Pejsar, Anděl, 45. Anděl (Matouš). Rozhodčí: Hrčka – Frühauf, Havel. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. V oslabení 4:2.

Vlašim: Holánek – Pessr, Matějka, Vondráček, Drahoš, Říha, Kučera – Košťálek, Kucharčík, Šindelář, Trpišovský, Burda, Herwig, Ondriga, Kratochvíl, Kučera, Fiala.

Divoká druhá třetina byla k vidění také v Benešově. Po bezbrankové první periodě v ní padlo hned osm branek. Po hříchu hned šest do domácí svatyně. Zatímco v prvních dvaceti minutách nepadl ani jeden gól, tak v první minutě třetiny druhé stihli hráči skórovat hned třikrát. Třetí třetina už zase byla klidnější, domácí ji sice proti hostům, kteří hráli jenom na dvě formace, vyhráli 2:1, v konečném součtu to ale nestačilo.

Benešov – Slaný 4:7

Branky: 21. Kočí (Sládek, Kaňka), 39. Kočí (Polesný, Kaňka), 53. Sládek (Kočí, Fedoročko), 59. Kaňka (Starec) – 21. Kasala (Šimáček), 21. Sekerka (Kubinčák), 26. Nekvinda (Sagan), 32. Slabý (Nekvinda), 34. Vošahlík (Kubinčák), 34. Sekerka (Lapáček, Kubinčák), 46. Kubinčák (Lapáček). Rozhodčí: Hornáček – Čajan, Pokorný. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Benešov: Štěpánek – Stejskal, Bursík, Fedoročko, Martínek, Zderadička, Kotýnek – Kočí, Kohout, Formánek, Polesný, Sládek, Netolický, Mrva, Janáč, Kaňka, Dušek, Starec.