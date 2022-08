Krajská liga má nový formát. Jak se vám zamlouvá?

Je asi jedno, jestli se mi zamlouvá, nebo ne. Hlavně aby se hrálo a bylo to zajímavé pro diváky i hráče samotné. Na některé stadiony lidé chodí, na některé ne. Je určitě rozdíl i pro hráče, jestli se hraje derby v Benešově, nebo před prázdným publikem v Popovicích, nebo ve Slaném. Hlavně doufám, že v těchto šílených dobách vše proběhne normálně, a nebudou se v zimě kvůli energiím zavírat zimní stadiony, jak některé indicie naznačují. Dospělí si s tím nějak poradí, ale pro děti by to už bylo devastující.