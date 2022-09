Benešov rozehrál první mistrovský zápas sezony na své půdě. A byli to právě domácí, kteří diktovali tempo hry. Po první třetiny vedl Benešov 3:0 „Utkání hodnotím pozitivně, protože máme tři body za vítězství. Myslím, že to byl dobrý soupeř pro první kolo,” poznamenal benešovský hokejista Michal Kaňka. „Pokud by proti nám stál kvalitnější soupeř, kdo ví, zda bychom vyhráli,” okomentoval Kaňka příznivý los krajské hokejové soutěže pro první kolo.