Na úvod si zahrávali víc, než sami čekali. Hokejisté Benešova se v úvodním utkání nové sezony rozjížděli pomalu a se Žebrákem dlouho prohrávali 0:2 a následně o gól. Až v závěrečné části přišla otočka na konečných 4:2 a asistent trenéra Michal Kaňka zažil na střídačce vítěznou premiéru.

Hokejisté Benešova podruhé v sezoně vysoko deklasovali Vlašim | Foto: Ondřej Jícha

Nervozita na benešovských hokejkách byla znát, což připustil i 49letý kouč. „Na začátku byli kluci hodně nervózní. Někteří hráli první zápas za dospělé, což se projevilo. Puk nám odskakoval,“ řekl Kaňka. Domácí sice byli favorit, ale často situace překombinovávali. Několikrát místo střely hledali ještě volnějšího spolupráce a mnohdy z nadějných akcí sešlo.

„Kluci si nevěřili, tak se snažili spíš ještě nahrát. Ti starší už to naopak v sobě mají, že ještě někoho hledali. Já to tak taky v sobě měl, takže jim to nemůžu vyčítat,“ uvedl Kaňka. Hosté využili chyb a ze dvou brejků vytěžili maximum. Nejprve se parádně zápěstím trefil Kostka, po něm pak Jurda zakončil pěknou kombinaci do prázdné brány. „Žebrák čekal na naše chyby a potrestal. Navíc mu výborně zachytal gólman,“ poznamenal asistent trenéra benešovského týmu.

Benešov touží přejít předkolo. Kaňka spíš na střídačce, ale zasáhnout může

Domácí marně hledaly vzpruhu i v početních výhodách. Hosté jim nabídli celkem sedm, avšak všechny přežili. Střelecké trápení Benešova ukončil až v polovině zápasu Starec a od té doby kralovalo na ledě jedno mužstvo. Obrat ale přišel až v závěrečném dějství díky parádní přihrávkám Marečka, který nejprve našel Zderadičku a následně oslovil i Borka. Dvě minuty před koncem pak přidal definitivní pojistku kapitán Starec. „Měli jsme hodně šancí, gólů mohlo být daleko víc. Zaplať pán bůh, ale že jsme jich tam pár padlo,“ hlesl s úlevou Kaňka.

Benešov – Žebrák 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Branky: 30. a 58. Starec, 41. Zderadička, 53. Borek – 12. Kostka, 17. Jurda. Vyloučení: 7:3. Bez využití. Rozhodčí: Hrčka – Vlasák, Dyk.